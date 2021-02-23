Судья скандального матча "Львова" с "Колосом" намерен обратиться в суд за клевету. Футбол

Арбитры написали объяснения.

Судья скандального матча "Львова" с "Колосом" намерен обратиться в суд за клевету
Віктор Копієвський
Фото: fcdynamo.kiev.ua

Арбитры матча 15-го тура Украинской Премьер-лиги "Львов" - "Колос" (0:2) написали по поводу скандального эпизода пояснения в комитет арбитров, которые будут переданы в Дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола, сообщает "Бомбардир".

Ранее наставник «Львова» Виталий Шумский заявил, что главный арбитр Виктор Копиевский наказал его желтой карточкой за замечание в адрес четвертого судьи Николая Кривоносова с требованием говорить на украинском языке.

В свою очередь, по словам арбитров, предупреждение Шумский получил за системные замечания в грубой форме арбитрам и публичные претензии по ходу матча.

Кривоносов даже собирается подавать иск в суд за клевету.

Ранее сообщалось, что Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь направил письмо главе УАФ Андрею Павелко относительно языкового инцидента.

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