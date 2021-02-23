Сборная Украины разгромила Венгрию и выиграла отборочную группу Евробаскета-2022

Подопечные Айнарса Багатскиса провели невероятный матч.

Сборная Украины разгромила Венгрию и выиграла отборочную группу Евробаскета-2022
Фото: fiba.basketball

Мужская сборная Украины обыграла команду Венгрии в последнем матче в Киеве (97:63) и заняла первое место в отборочной группе F квалификации Евробаскета-2022.

Перед подопечными Айнарса Багатскиса стояла непростая задача - ликвидировать гандикап в 25 очков. И по началу казалось, что с этой задачей украинцы не справятся - первую четверть наши соотечественники выиграли с преимуществом всего +4.

Определяющими оказались две последующие 10-минутки, по завершению которых преимущество нашей сборной увеличилось до 32 очков.

В заключительной четверти оставалось только удержать это преимущество. Итоговые +34 вывели сборную Украины на первое место - Украина, Венгрия и Словения набрали одинаковое количество очков, но по лучшей разнице в личных встречах на первом месте оказались украинцы.

Чемпионат Европы по баскетболу пройдет в сентябре 2022 года в Германии, Грузии, Италии и Чехии.

Украина - Венгрия - 97:63 (24:20, 27:14, 27:11, 20:18)

Украина: Бобров (19), Мишула (18), Павлов (12), Герун (12), Липовый (11).

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