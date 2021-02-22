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2021-02-22
Украина заняла седьмое общекомандное место в медальном зачете ЧМ-2021 по биатлону
Первенство завершилось двумя масс-стартами.
Накануне в словенской Поклюке завершилось мировое первенство по биатлону.
ЧМ-2021 ожидаемо стал триумфом для сборной Норвегии, завоевавшей 14 медалей, из которых ровно половина - золотые.
Второе место в общекомандном медальном зачете заняли французы, третье - представители Швеции.
Сборной Украины удалось завоевать лишь одну медаль - женский квартет в составе Анастасии Меркушиной, Юлии Джими, Дарьи Блашко и Елены Пидгрушной выиграл "бронзу" в классической эстафете, что позволило нашей сборной разделить 7-е место с представителями РоSSии и Беларуси.
Отметим, в активе украинцев на этом чемпионате еще два 4-х места (микст-эстафета и сингл-микст) и одно 5-е место (мужская эстафета).