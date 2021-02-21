Мексиканец Вальдес ярко вырубил Берчельта и отобрал у него пояс чемпиона WBC в первом легком весе

Боксеры подарили зрителям первоклассное шоу.

Фото: Top Rank Boxing
В главном поединке вечера на арене The Bubble в MGM Grand в Лас-Вегасе (США) состоялся бой за звание чемпиона WBC в первом легком весе, в котором действующий на тот момент чемпион Мигель Берчельт (37-1, 33 KO) встретился с претендентом на титул Оскаром Вальдесом (28-0, 22 KO).

Бой двух мексиканцев протекал в ярком стиле.

В первых раундах инициативой завладел Вальдес, которому в 4-м раунде удалось послать Берчельта, казалось, в нокаут. Но чемпиона выручил гонг на перерыв.

После этого раунда Берчельт сумел вернуться в бой и даже завладеть некоторым преимуществом. Однако ближе к заключительному раунду инициативу вновь захватил претендент.

В девятом раунде Берчельт снова побывал в нокдауне, а уже в десятом случилась самая яркая развязка, когда Вальдес ударил Мигеля апперкотом, после чего уже бывший чемпион беспомощно упал на канвас.

Вальдес стал новым чемпионом WBC первого легкого веса.

.@oscarvaldez56 HAS DONE IT!!!!!

An explosive left hand at the bell in Round 10 closes a masterful performance, and he is now a 2-time world champion! ???#BercheltValdez | #AndTheNew | ESPN pic.twitter.com/HFw8eT7Mqm

— Top Rank Boxing (@trboxing) February 21, 2021

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
У 21-летней украинской чемпионки Европы по художественной гимнастике диагностирован ракУ 21-летней украинской чемпионки Европы по художественной гимнастике диагностирован рак
"Динамо" и "Брюгге" расписали ничью в 1/16 финала Лиги Европы"Динамо" и "Брюгге" расписали ничью в 1/16 финала Лиги Европы
На Буффона наложили штраф за богохульство в матче с "Пармой". ФутболНа Буффона наложили штраф за богохульство в матче с "Пармой". Футбол
"Легия" арендовала защитника "Динамо""Легия" арендовала защитника "Динамо"
"Динамо" и "Брюгге" расписали ничью в 1/16 финала Лиги Европы"Динамо" и "Брюгге" расписали ничью в 1/16 финала Лиги Европы
Блок рекламы


Похожие новости
На кону боя Усик - Джойс будет стоять пояс чемпиона мира WBO, но "временный"На кону боя Усик - Джойс будет стоять пояс чемпиона мира WBO, но "временный"
Яремчук оформил хеттрик и ассист в матче чемпионата Бельгии. ФутболЯремчук оформил хеттрик и ассист в матче чемпионата Бельгии. Футбол
Бой Усика с Джойсом будет за пояс чемпиона WBOБой Усика с Джойсом будет за пояс чемпиона WBO
Тириль Экхофф установила для биатлонисток рекорд чемпионатов мираТириль Экхофф установила для биатлонисток рекорд чемпионатов мира
Динамовец Беседин забил гол в первом же матче после годичной дисквалификации: возобновился чемпионат Украины. ФутболДинамовец Беседин забил гол в первом же матче после годичной дисквалификации: возобновился чемпионат Украины. Футбол
Игрок "Палмейрас" рассмешил публику во время выполнения пенальти в матче за "бронзу" Клубного чемпионата мира ФИФА. ФутболИгрок "Палмейрас" рассмешил публику во время выполнения пенальти в матче за "бронзу" Клубного чемпионата мира ФИФА. Футбол
На чемпионатах мира по конькобежному спорту вместо гимна РоSSии будет звучать "Первый концерт" ЧайковскогоНа чемпионатах мира по конькобежному спорту вместо гимна РоSSии будет звучать "Первый концерт" Чайковского
У РоSSии отобрали чемпионат мира-2022 по спортивной борьбеУ РоSSии отобрали чемпионат мира-2022 по спортивной борьбе
Украинская диаспора в турецком чемпионате пополнилась защитником "Шахтера". ФутболУкраинская диаспора в турецком чемпионате пополнилась защитником "Шахтера". Футбол
Украина заняла четвертое место в медальном зачете чемпионата Европы по биатлонуУкраина заняла четвертое место в медальном зачете чемпионата Европы по биатлону
Последние новости
Подгружаем последние новости