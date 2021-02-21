Мексиканец Вальдес ярко вырубил Берчельта и отобрал у него пояс чемпиона WBC в первом легком весе

Фото: Top Rank Boxing

В главном поединке вечера на арене The Bubble в MGM Grand в Лас-Вегасе (США) состоялся бой за звание чемпиона WBC в первом легком весе, в котором действующий на тот момент чемпион Мигель Берчельт (37-1, 33 KO) встретился с претендентом на титул Оскаром Вальдесом (28-0, 22 KO).

Бой двух мексиканцев протекал в ярком стиле.

В первых раундах инициативой завладел Вальдес, которому в 4-м раунде удалось послать Берчельта, казалось, в нокаут. Но чемпиона выручил гонг на перерыв.

После этого раунда Берчельт сумел вернуться в бой и даже завладеть некоторым преимуществом. Однако ближе к заключительному раунду инициативу вновь захватил претендент.

В девятом раунде Берчельт снова побывал в нокдауне, а уже в десятом случилась самая яркая развязка, когда Вальдес ударил Мигеля апперкотом, после чего уже бывший чемпион беспомощно упал на канвас.

Вальдес стал новым чемпионом WBC первого легкого веса.