Премьер-министр Бельгии лично лоббировал отмену обязательного тестирования на COVID-19 в Киеве делегации "Брюгге"

Министерство здравоохранения Украины (МЗ) обязало бельгийский "Брюгге" по прибытии в Киев пройти дополнительное тестирование на коронавирус перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Динамо" (1:1).

Однако бельгийская сторона пыталась избежать этой процедуры. Для этого был даже подключен премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо, лично пытавшийся урегулировать ситуацию и отменить необходимость второго тестирования для соотечественников, сообщает бельгийский ресурс Het Nieuwsblad.

При этом "Брюгге" сообщил УЕФА , что провел все необходимые тесты на родине, а потребность во втором тестировании не предусмотрена циркулярами организации. Руководство бельгийской делегации боялось мошенничества с украинской стороны.

В итоге сторонам удалось достичь договоренности. Но украинский бюрократизм не позволил этой договоренности осуществиться - в последний момент какой-то украинский чиновник, который должен был поставить подпись под официальным документом, куда-то исчез.

Из-за этого "Брюгге" стал заложником ситуации и не смог покинуть отель Hyatt Regency. В результате чего в среду команда даже не смогла провести тренировку на НСК "Олимпийский".