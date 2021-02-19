Премьер-министр Бельгии лично лоббировал отмену обязательного тестирования на COVID-19 в Киеве делегации "Брюгге"

Бельгийская сторона опасалась мошенничества.

Премьер-министр Бельгии лично лоббировал отмену обязательного тестирования на COVID-19 в Киеве делегации "Брюгге"
Фото: ЕРА/UPG

Министерство здравоохранения Украины (МЗ) обязало бельгийский "Брюгге" по прибытии в Киев пройти дополнительное тестирование на коронавирус перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Динамо" (1:1).

Однако бельгийская сторона пыталась избежать этой процедуры. Для этого был даже подключен премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо, лично пытавшийся урегулировать ситуацию и отменить необходимость второго тестирования для соотечественников, сообщает бельгийский ресурс Het Nieuwsblad.

При этом "Брюгге" сообщил УЕФА, что провел все необходимые тесты на родине, а потребность во втором тестировании не предусмотрена циркулярами организации. Руководство бельгийской делегации боялось мошенничества с украинской стороны.

В итоге сторонам удалось достичь договоренности. Но украинский бюрократизм не позволил этой договоренности осуществиться - в последний момент какой-то украинский чиновник, который должен был поставить подпись под официальным документом, куда-то исчез.

Из-за этого "Брюгге" стал заложником ситуации и не смог покинуть отель Hyatt Regency. В результате чего в среду команда даже не смогла провести тренировку на НСК "Олимпийский".

В конце концов "Брюгге" ничего не оставалось как подчиниться требованию Минздрава, но он потребовал, чтобы тестирование проводила аттестованная УЕФА лаборатория. Такие тесты были выполнены, и в результате положительный результат получил полузащитник Матс Ритс, который в четверг вынужден был покинуть Украину на спецрейсе.

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