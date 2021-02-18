"Динамо" и "Брюгге" расписали ничью в 1/16 финала Лиги Европы

В Киеве на изумрудном газоне НСК "Олимпийский" при поддержке 1000 болельщиков прошел первый матч 1/16 финала Лиги Европы между "Динамо" и "Брюгге".

Первый тайм прошел в плотной, ровной борьбе с микроскопическим преимуществом хозяев.

У гостей опасные моменты отсутствовали напрочь. В свою очередь динамовцы, как под копирку, усилиями Томаша Кендзера и Виталия Буяльского создали два момента, но в обоих случаях ударам головой Буяльского несколько не хватило точности.

Но на 62-й минуте с третьей попытки удар полузащитника "Динамо" все же достиг цели. Причем, сделал это игрок сборной Украины филигранно, с 20 метров закрутив мяч под дальнюю штангу - 1:0.

Игра раскрылась. "Брюгге" активизировался и только через 5 минут счет сравнялся. При подаче углового ошибся на выходе Георгий Бущан, что позволило Брандону Мешелу точно пробить головой - 1:1.

В оставшееся до финального свистка время динамовцы пытались забить столь нужный для стратегии двухраундового противостояния гол. Однако один полумомент, и снова после розыгрыша углового, создали бельгийцы.

Ничейный счет оставил вопрос о выходе в 1/8 финала открытым.