"Динамо" и "Брюгге" расписали ничью в 1/16 финала Лиги Европы

В Киеве на изумрудном газоне НСК "Олимпийский" при поддержке 1 тысячи болельщиков прошел первый матч 1/16 финала Лиги Европы между "Динамо" и "Брюгге".

Первый тайм прошел в плотной, равной борьбе с микроскопичным преимуществом хозяев.

У гостей опасные моменты отсутствовали напрочь. В свою очередь, динамовцы, как под копирку, усилиями Томаша Кендзеры и Виталия Буяльского создали два момента, но в обоих случаях ударам головой Буяльского несколько не хватило точности.

Но на 62-й минуте с третьей попытки удар полузащитника "Динамо" все же достиг цели. Причем, сделал это игрок сборной Украины филигранно, с 20 метров закрутив мяч под дальнюю штангу – 1:0.

Игра вскрылась. "Брюгге" активировался и спустя всего 5 минут счет сравнял. При подаче углового ошибся на выходе Георгий Бущан, что позволило Брэндону Мехеле точно пробить головой – 1:1.

В оставшееся до финального свистка время динамовцы пытались забить столь нужный для стратегии двухраундового противостояния гол. Однако один полумомент, и вновь после розыгрыша углового, создали бельгийцы.

Ничейный счет оставил вопрос по выходу в 1/8 финал открытым.

Через неделю состоится ответный матч в Брюгге.