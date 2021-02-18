Кабинет министров Украины одобрил законопроект "Об антидопинговой деятельности в спорте"

У WADA были к нему вопросы.

Накануне Кабинет министров одобрил проект Закона Украины "Об антидопинговой деятельности в спорте". Об этом в своем Facebook сообщил нардеп от партии "Слуга народа" Жан Беленюк.

"Законопроект разработан с целью создания условий для обеспечения выполнения Международной конвенции по борьбе с допингом в спорте, Антидопинговой конвенции, и, самое главное, новой редакции Всемирного антидопингового кодекса, который вступил в силу 1 января 2021 года", - написал наш прославленный борец.

"Это была сложная и кропотливая работа нашего профильного Министерства с экспертами Совета Европы, Всемирного антидопингового агентства (WADA), которая началась еще в конце 2017 года с обращения WADA о несоответствии Закона Украины "Об антидопинговом контроле в спорте", - уточнил нардеп.

"Очевидно, что после вступления в силу новой редакции Всемирного антидопингового кодекса, нам необходимо принять соответствующие изменения в антидопинговое законодательство в нашей стране.

Принятие этого законопроекта является очень важным вопросом, ведь есть угроза, по словам нашего Министерства, что Исполнительный комитет WADA может объявить антидопинговую политику Украины несоответствующей Кодексу, а это, в свою очередь, может поставить под вопрос участие наших спортсменов в международных соревнованиях (Олимпийские игры, чемпионаты мира), а также невозможности участия представителей Украины в руководящих органах мировых спортивных организаций (МОК, Международный паралимпийский комитет, международные федерации по видам спорта), - добавил Беленюк.

"После получения соответствующего законопроекта парламентом, мы в профильном комитете начнем неотложную работу по подготовке законопроекта к рассмотрению в Верховной Раде Украины", - подытожил депутат.

Напомним, что вторая ракетка Украины Даяна Ястремская провалила допинг-тест и пропустила Australian Open-2021.

Также с провальным тестом на допинг на год был отстранен от спорта форвард киевского "Динамо" Артем Беседин.