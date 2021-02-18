Кабинет министров Украины одобрил законопроект "Об антидопинговой деятельности в спорте"

У WADA были к нему вопросы.

Кабинет министров Украины одобрил законопроект "Об антидопинговой деятельности в спорте"
Жан Беленюк
Фото: facebook

Накануне Кабинет министров одобрил проект Закона Украины "Об антидопинговой деятельности в спорте". Об этом в своем Facebook сообщил нардеп от партии "Слуга народа" Жан Беленюк.

"Законопроект разработан с целью создания условий для обеспечения выполнения Международной конвенции по борьбе с допингом в спорте, Антидопинговой конвенции, и, самое главное, новой редакции Всемирного антидопингового кодекса, который вступил в силу 1 января 2021 года", - написал наш прославленный борец.

"Это была сложная и кропотливая работа нашего профильного Министерства с экспертами Совета Европы, Всемирного антидопингового агентства (WADA), которая началась еще в конце 2017 года с обращения WADA о несоответствии Закона Украины "Об антидопинговом контроле в спорте", - уточнил нардеп.

"Очевидно, что после вступления в силу новой редакции Всемирного антидопингового кодекса, нам необходимо принять соответствующие изменения в антидопинговое законодательство в нашей стране.

Принятие этого законопроекта является очень важным вопросом, ведь есть угроза, по словам нашего Министерства, что Исполнительный комитет WADA может объявить антидопинговую политику Украины несоответствующей Кодексу, а это, в свою очередь, может поставить под вопрос участие наших спортсменов в международных соревнованиях (Олимпийские игры, чемпионаты мира), а также невозможности участия представителей Украины в руководящих органах мировых спортивных организаций (МОК, Международный паралимпийский комитет, международные федерации по видам спорта), - добавил Беленюк.

"После получения соответствующего законопроекта парламентом, мы в профильном комитете начнем неотложную работу по подготовке законопроекта к рассмотрению в Верховной Раде Украины", - подытожил депутат.

Напомним, что вторая ракетка Украины Даяна Ястремская провалила допинг-тест и пропустила Australian Open-2021.

Также с провальным тестом на допинг на год был отстранен от спорта форвард киевского "Динамо" Артем Беседин.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
У 21-летней украинской чемпионки Европы по художественной гимнастике диагностирован ракУ 21-летней украинской чемпионки Европы по художественной гимнастике диагностирован рак
"Легия" арендовала защитника "Динамо""Легия" арендовала защитника "Динамо"
Глава МОК прокомментировал решение главы оргкомитета Олимпиады-2020 подать в отставкуГлава МОК прокомментировал решение главы оргкомитета Олимпиады-2020 подать в отставку
На Australian Open запретили для болельщиков вход на трибуныНа Australian Open запретили для болельщиков вход на трибуны
Селезнев исключен из заявки "Колоса" на вторую половину сезонаСелезнев исключен из заявки "Колоса" на вторую половину сезона
Блок рекламы


Похожие новости
На церемонии "Футбольные звезды Украины-2020" определен автор лучшего гола 2020 годаНа церемонии "Футбольные звезды Украины-2020" определен автор лучшего гола 2020 года
Динамовец Беседин забил гол в первом же матче после годичной дисквалификации: возобновился чемпионат Украины. ФутболДинамовец Беседин забил гол в первом же матче после годичной дисквалификации: возобновился чемпионат Украины. Футбол
Футболист, перешедший в московское "Динамо", заявил, что скучает по сборной УкраиныФутболист, перешедший в московское "Динамо", заявил, что скучает по сборной Украины
Главный тренер "Аталанты" подтвердил трансфер еще одного игрока сборной УкраиныГлавный тренер "Аталанты" подтвердил трансфер еще одного игрока сборной Украины
"Рома" начала переговоры о нападающем сборной Украины. Футбол"Рома" начала переговоры о нападающем сборной Украины. Футбол
WBO отодвинула Усика и одобрила бой Джошуа и ФьюриWBO отодвинула Усика и одобрила бой Джошуа и Фьюри
Вторая сборная снялась с чемпионата мира по гандболу из-за COVID-19: у Украины появился шанс принять участие в мундиалеВторая сборная снялась с чемпионата мира по гандболу из-за COVID-19: у Украины появился шанс принять участие в мундиале
У сборной Украины по футболу появился новый национальный спонсорУ сборной Украины по футболу появился новый национальный спонсор
Главный тренер сборной Украины по биатлону работает с командой без подписанного контрактаГлавный тренер сборной Украины по биатлону работает с командой без подписанного контракта
Федерация тенниса Украины высказалась относительно допинг-скандала ЯстремскойФедерация тенниса Украины высказалась относительно допинг-скандала Ястремской
Последние новости
Подгружаем последние новости