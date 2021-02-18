"Шахтер" вошел в топ-10 клубов мира по количеству трофеев в XXI веке

Авторитетный веб-портал Transfermarkt обнародовал рейтинг лучших клубов мира XXI века по количеству завоеванных трофеев.

Чемпион Украины "Шахтер" попал в топ-10 рейтинга, заняв 7-е место с 33 трофеями.

Лидер номинации - египетский "Аль-Ахли", у которого 45 трофеев. Немецкая "Бавария", выигравшая Клубный чемпионат мира, подобралась к каирскому клубу на дистанцию одной победы (44 титула).

Рейтинг лучших клубов мира по количеству трофеев в XXI веке: