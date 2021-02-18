"Шахтер" вошел в топ-10 клубов мира по количеству трофеев в XXI веке

"Горняки" завоевали 33 трофея.

"Шахтер" вошел в топ-10 клубов мира по количеству трофеев в XXI веке
"Шахтар"
Фото: ФК "Шахтар"

Авторитетный веб-портал Transfermarkt обнародовал рейтинг лучших клубов мира XXI века по количеству завоеванных трофеев.

Чемпион Украины "Шахтер" попал в топ-10 рейтинга, заняв 7-е место с 33 трофеями.

Лидер номинации - египетский "Аль-Ахли", у которого 45 трофеев. Немецкая "Бавария", выигравшая Клубный чемпионат мира, подобралась к каирскому клубу на дистанцию одной победы (44 титула).

Рейтинг лучших клубов мира по количеству трофеев в XXI веке:

  • 1. "Аль-Ахли" (Египет) - 45
  • 2. "Бавария" (Германия) - 44
  • 3. "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) - 40
  • 4. "Порту" (Португалия) - 35
  • 5-6. "Барселона" (Испания), "Селтик" (Шотландия) - 34
  • 7-8. "ШАХТЕР" (Украина), "Окленд Сити" (Нова Зеландия) - 33
  • 9. "Реал" (Испания) - 30
  • 10. ПСЖ (Франция) - 30

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