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2021-02-18
"Шахтер" вошел в топ-10 клубов мира по количеству трофеев в XXI веке
"Горняки" завоевали 33 трофея.
"Шахтар"
Фото: ФК "Шахтар"
Авторитетный веб-портал Transfermarkt обнародовал рейтинг лучших клубов мира XXI века по количеству завоеванных трофеев.
Чемпион Украины "Шахтер" попал в топ-10 рейтинга, заняв 7-е место с 33 трофеями.
Лидер номинации - египетский "Аль-Ахли", у которого 45 трофеев. Немецкая "Бавария", выигравшая Клубный чемпионат мира, подобралась к каирскому клубу на дистанцию одной победы (44 титула).
Рейтинг лучших клубов мира по количеству трофеев в XXI веке:
- 1. "Аль-Ахли" (Египет) - 45
- 2. "Бавария" (Германия) - 44
- 3. "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) - 40
- 4. "Порту" (Португалия) - 35
- 5-6. "Барселона" (Испания), "Селтик" (Шотландия) - 34
- 7-8. "ШАХТЕР" (Украина), "Окленд Сити" (Нова Зеландия) - 33
- 9. "Реал" (Испания) - 30
- 10. ПСЖ (Франция) - 30