Вслед за Шабановым еще один игрок "Динамо" прибыл в "Легию" для прохождения медосмотра
Украинская диаспора в стане чемпиона Польши может увеличиться вдвое.
Фото: fcdynamo.kiev.ua
Назарий Русин
Вслед за защитником "Динамо" Артемом Шабановым, подписавшим до конца сезона арендное соглашение с "Легией", еще один динамовец Назарий Русин прибыл в распоряжение варшавского клуба для прохождения медосмотра, сообщает Твиттер "Легии".
Сам украинский нападающий уже поздравил болельщиков "Легии" в клубном Твиттере фразой "Добрый вечер, Варшава!".
? Nazarij Rusyn jest ju? w Warszawie i po odbyciu test?w medycznych mo?e podpisa? kontrakt z Legi?. #Dzie?Transferowy