Вслед за Шабановым еще один игрок "Динамо" прибыл в "Легию" для прохождения медосмотра

Украинская диаспора в стане чемпиона Польши может увеличиться вдвое.

Назарий Русин
Фото: fcdynamo.kiev.ua
Назарий Русин

Вслед за защитником "Динамо" Артемом Шабановым, подписавшим до конца сезона арендное соглашение с "Легией", еще один динамовец Назарий Русин прибыл в распоряжение варшавского клуба для прохождения медосмотра, сообщает Твиттер "Легии".

Сам украинский нападающий уже поздравил болельщиков "Легии" в клубном Твиттере фразой "Добрый вечер, Варшава!".

? Nazarij Rusyn jest ju? w Warszawie i po odbyciu test?w medycznych mo?e podpisa? kontrakt z Legi?. #Dzie?Transferowy

Wi?cej ?? https://t.co/IoBOcBJZdf pic.twitter.com/0wIb9vVuCT

— Legia Warszawa ? (@LegiaWarszawa) February 17, 2021

Ожидается, что 22-летний нападающий подпишет арендное соглашение до конца сезона.

В нынешнем сезоне Русин провел лишь 19 минут в матчах киевлян.

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