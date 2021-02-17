"Легия" арендовала защитника "Динамо"

Артем Шабанов до мая стал игроком польского клуба.

Пресс-служба киевского "Динамо" сообщила, что защитник Артем Шабанов на правах аренды будет выступать в чемпионате Польши за варшавскую "Легию".

Срок соглашения закончится по окончании сезона-2020/21.

Напомним, что Шабанов перешел в "Динамо" из донецкого "Олимпика" в январе 2018 года. За киевский клуб игрок провел 69 матчей, забив три гола. Вместе с "Динамо" Шабанов выиграл Суперкубок и Кубок Украины.

Кроме того, в послужном списке 28-летнего киевлянина числятся 2 матча за сборную Украины .