Спортивный арбитражный суд рассмотрел дело о матче Швейцария - Украина. Футбол

Накануне Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) провел заседание по поводу апелляции Украинской ассоциации футбола (УАФ) на решение Апелляционного комитета УЕФА о присуждении технического поражения сборной Украины (0:3) в матче Лиги наций против Швейцарии, который должен был состояться 17 ноября 2020 года.

Украинскую сторону в слушаниях представляли: президент УАФ Андрей Павелко, вице-президент и генеральный секретарь Юрий Записоцкий, юридические советники Ассоциации юристов Украины и авторитетных спортивных компаний из Испании и Швейцарии.

"Спортивный арбитражный суд четко придерживается процедурных моментов, среди которых - право сторон, участвующих в процессе, быть услышанными. Поэтому всем трем сторонам, участвовавшим в заседании, было дано право изложить аргументацию своих позиций и апеллировать к аргументам оппонентов", - цитирует пресс-служба УАФ Записоцкого.

"В целом заседание длилось более пяти часов. На мой взгляд, наша юридическая команда сработала профессионально. А решение по делу будет должным образом объявлено Спортивным арбитражным судом Лозанны соответствии с действующими правилами", - подытожил функционер.