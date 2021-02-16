Накануне матча с "Динамо" весь тренерский штаб "Брюгге" и ряд футболистов заразились коронавирусом
Матч 18 февраля - под вопросом.
Накануне матча 1/8 финала Лиги Европы против "Динамо" клуб "Брюгге" прошел обязательную процедуру тестирования на COVID-19.
Результаты были неутешительными: весь тренерский штаб бельгийцев во главе с Филиппом Клеманом оказался в числе зараженных, сообщает пресс-служба Zwart-Blauw.
Также положительные тесты были обнаружены и у игроков Стефано Денсвила, Матея Митровича и у ведущего полузащитника Ганса Ванаку.
"Брюгге" подтверждает, что все игроки и сотрудники с положительными результатами тестов находятся на карантине в Бельгии. В Киев отправятся Рик де Мил и его помощник Тим Смолдерс, которые тренируют вторую команду.
Ранее сообщалось, что проведение матча в Киеве находится под вопросом из-за суровых погодных условий, которые синоптики прогнозируют 18 февраля.