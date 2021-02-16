Противоречиво завершилось голосование на награду лучшего футбольного тренера 2020 года

Наставник "Шахтера" не был включен даже в число номинантов.

Накануне в Киеве состоялась торжественная церемония награждения "Футбольные звезды Украины-2020".

Виктор Скрипник
Фото: УАФ
Виктор Скрипник

В частности, на мероприятии награда лучшего тренера года была присуждена наставнику "Зари" Виктору Скрипнику - за главного тренера луганчан проголосовали 16 наставников клубов УПЛ и ПФЛ.

За главного тренера "Десны" Александра Рябоконя отдали свои голоса 12 респондентов, а за Мирчу Луческу, вернувшегося к тренерской деятельности в Украине только 23 июля 2020 года, - 9.

Отметим, что в список номинантов не вошел главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру, выведший дончан в полуфинал Лиги Европы и завоевавший золотые медали УПЛ.

Каштру получил только 4 голоса.

Тренера "Колоса" Руслана Костышина поддержали 3 человека, а Юрия Максимова ("Ворскла") выбрали 2 респондента.

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