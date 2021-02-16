Определили лучших футболиста и футболистку 2020 года в Украине

Накануне в Киеве состоялась торжественная церемония награждения "Футбольные звезды Украины-2020".

В ходе ивента был назван лучший футболист Украины по итогам прошлого календарного года.

Фото: УАФ Виктор Цыганков

Звания лучшего игрока года удостоился полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков. Хавбек обошел в голосовании двух представителей "Шахтера" - Тараса Степаненко и Тайсона.

Напомним, что гол Цыганкова в ворота сборной Испании в рамках матча Лиги Наций был номинирован на лучший гол в Украине за прошлый календарный год.

Фото: УАФ Дарья Апанащенко

Кроме того, лучшей футболисткой 2020 года жюри выбрало представительницу "Житлобуда-1" Дарью Апанащенко. Для девушки это третья подобная награда.

Апанащенко обошла своих конкуренток в лице Яны Калининой и Надежды Куниной (обе - "Житлобуд-2").