Определили лучших футболиста и футболистку 2020 года в Украине
Номинацию выиграли представители "Житлобуда-1" и "Динамо".
Накануне в Киеве состоялась торжественная церемония награждения "Футбольные звезды Украины-2020".
В ходе ивента был назван лучший футболист Украины по итогам прошлого календарного года.
Звания лучшего игрока года удостоился полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков. Хавбек обошел в голосовании двух представителей "Шахтера" - Тараса Степаненко и Тайсона.
Напомним, что гол Цыганкова в ворота сборной Испании в рамках матча Лиги Наций был номинирован на лучший гол в Украине за прошлый календарный год.
Кроме того, лучшей футболисткой 2020 года жюри выбрало представительницу "Житлобуда-1" Дарью Апанащенко. Для девушки это третья подобная награда.
Апанащенко обошла своих конкуренток в лице Яны Калининой и Надежды Куниной (обе - "Житлобуд-2").