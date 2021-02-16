Составлена символическая сборная Украинской Премьер-лиги 2020. Футбол

Фото: ФК "Олимпик" Шахаб Захеди

Накануне состоялась торжественная церемония награждения "Футбольные звезды Украины-2020".

Во время ивента была определена символическая сборная Украинской Премьер-лиги 2020 года. В сборную лучших попали шесть представителей "Динамо", четыре футболиста "Шахтера" и один игрок "Олимпика".

Символическая сборная УПЛ-2020:

Вратарь: Георгий Бущан ( "Динамо")

Защитники: Виталий Миколенко и Илья Забарный (оба - "Динамо"), Николай Матвиенко и Додо (оба - "Шахтер")

Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон (оба - "Шахтер"), Николай Шапаренко, Виталий Буяльский и Виктор Цыганков (все - "Динамо")

Нападающий: Шахаб Захеди ( "Олимпик"/"Заря")