Составлена символическая сборная Украинской Премьер-лиги 2020. Футбол

Наибольшее представительство получило "Динамо".

Составлена символическая сборная Украинской Премьер-лиги 2020
Фото: ФК "Олімпік"

Шахаб Захеди
Фото: ФК "Олимпик"
Шахаб Захеди

Накануне состоялась торжественная церемония награждения "Футбольные звезды Украины-2020".

Во время ивента была определена символическая сборная Украинской Премьер-лиги 2020 года. В сборную лучших попали шесть представителей "Динамо", четыре футболиста "Шахтера" и один игрок "Олимпика".

Символическая сборная УПЛ-2020:

Вратарь: Георгий Бущан ( "Динамо")

Защитники: Виталий Миколенко и Илья Забарный (оба - "Динамо"), Николай Матвиенко и Додо (оба - "Шахтер")

Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон (оба - "Шахтер"), Николай Шапаренко, Виталий Буяльский и Виктор Цыганков (все - "Динамо")

Нападающий: Шахаб Захеди ( "Олимпик"/"Заря")

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