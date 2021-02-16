Новостей.COM ⇒
2021-02-16
Составлена символическая сборная Украинской Премьер-лиги 2020. Футбол
Наибольшее представительство получило "Динамо".
Фото: ФК "Олімпік"
Фото: ФК "Олимпик"
Накануне состоялась торжественная церемония награждения "Футбольные звезды Украины-2020".
Во время ивента была определена символическая сборная Украинской Премьер-лиги 2020 года. В сборную лучших попали шесть представителей "Динамо", четыре футболиста "Шахтера" и один игрок "Олимпика".
Символическая сборная УПЛ-2020:
Вратарь: Георгий Бущан ( "Динамо")
Защитники: Виталий Миколенко и Илья Забарный (оба - "Динамо"), Николай Матвиенко и Додо (оба - "Шахтер")
Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон (оба - "Шахтер"), Николай Шапаренко, Виталий Буяльский и Виктор Цыганков (все - "Динамо")
Нападающий: Шахаб Захеди ( "Олимпик"/"Заря")