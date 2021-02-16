Яремчук оформил хеттрик и ассист в матче чемпионата Бельгии. Футбол

Украинец провел яркий матч против "Мускрона".

Роман Яремчук
Фото: ФК "Гент"
Роман Яремчук

В матче 27-го тура бельгийской Лиги Жупиле клуб украинца Романа Яремчука "Гент" принимал аутсайдера - "Мускрон" - и одержал победу - 4:0.

Разгром "пограничников" начал Яремчук, который на 28-й минуте открыл счет.

Шаткий счет продержался до 70-й минуты, когда украинец сделал элегантную голевую передачу на Тарика Тиссаудали.

Роман и завершил разгром, когда на 85-й минуте сначала оформил дубль

А на 90+1 - и хеттрик.

В текущем сезоне футболист провел за "Гент" 29 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт с бельгийским клубом действует до 2023 года.

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