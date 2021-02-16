Составлен рейтинг крупнейших футбольных клубов - трансферных транжир за последние 5 лет

"Манчестер Сити" возглавил номинацию.

Составлен рейтинг крупнейших футбольных клубов - трансферных транжир за последние 5 лет

В своем новом исследовании CIES Football Observatory опубликовал данные трансферных доходов и расходов клубов топ-5 европейских лиг за последние 10 трансферных окон.

Наибольшее отрицательное сальдо имеют два манчестерских клуба. При этом возглавляет пелотон главных футбольных транжир "Манчестер Сити", чьи расходы на трансферном рынке за 5 лет превышают доходы на 631 млн евро.

Их земляки из "Юнайтед" были несколько скромнее - отрицательное сальдо "красных дьяволов" составило 586 млн евро.

В топ-3 вошла и "Барселона" (-471 млн евро).

Вместе с тем каталонский клуб является абсолютным рекордсменом по трансфертным расходами, с 2016 года потратив на покупку новых игроков 1,171 млрд евро.

Также более 1 млрд. потратил на приобретение новых игроков "МанСити" (1,006 млрд). Однако 700 млн евро "блаугранас" отбили с помощью продаж, тогда как "горожане" реализовали игроков на сумму почти вдвое меньше (375 млн).

На третьем месте по абсолютным затратам еще один клуб, представляющий Английскую Премьер-лигу - "Челси" (968 млн).

Отметим, что в топ-10 клубов по отрицательному сальдо 60% - это клубы АПЛ - МС, МЮ, "Эвертон", "Астон Вилла", "Челси" и "Арсенал".

2 клуба представляют Серию А - "Интер" и "Милан". По одному клубу представляют Ла Лигу ("Барселона") и Лигу 1 (ПСЖ).

Добавим, что на 11-м месте странно расположился "Брайтон" (-259 млн), на 13-м - "Вулверхэмптон" (-249 млн) и на 15-м - "Фулхэм" (-190 млн), которые в турнирной таблице АПЛ сейчас занимают пятнадцатое, тринадцатое и восемнадцатое места соответственно.

Отметим, что действующий победитель Лиги чемпионов "Бавария" расположилась лишь на 18-м месте (-171 млн евро). А "Ливерпуль" - на 23-м месте, потратив на покупку игроков "всего" на 129 млн больше, чем продал.

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