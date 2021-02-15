Представлен мяч плей-офф Лиги чемпионов

Турнир возобновится уже завтра.

Фото: Twitter

Пресс-служба УЕФА опубликовала фотографии нового мяча Лиги чемпионов.

Мяч выполнен в белых и серых цветах с красным нанесением логотипа и названия городов, принимавших финалы турнира раньше.

???????? ! Voici le ballon de la phase ? ?limination directe en #UCL

Vous validez ? ? pic.twitter.com/OO1GESErl9

— BeFoot (@_BeFoot) February 15, 2021
Первые матчи 1/8 финала: "Барселона" - ПСЖ и РБ "Лейпциг" - "Ливерпуль" состоятся уже завтра.

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