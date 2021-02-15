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2021-02-15
Представлен мяч плей-офф Лиги чемпионов
Турнир возобновится уже завтра.
Фото: Twitter
Пресс-служба УЕФА опубликовала фотографии нового мяча Лиги чемпионов.
Мяч выполнен в белых и серых цветах с красным нанесением логотипа и названия городов, принимавших финалы турнира раньше.
Первые матчи 1/8 финала: "Барселона" - ПСЖ и РБ "Лейпциг" - "Ливерпуль" состоятся уже завтра.
???????? ! Voici le ballon de la phase ? ?limination directe en— BeFoot (@_BeFoot)
#UCL
Vous validez ? ?
pic.twitter.com/OO1GESErl9 February 15, 2021