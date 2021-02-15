У 21-летней украинской чемпионки Европы по художественной гимнастике диагностирован рак

Валерии Юзьвяк требуется дорогостоящее лечение в Германии.

Фото: Instagram Валерия Юзьвяк

Двукратная чемпионка Европы и бронзовый призер чемпионата мира по художественной гимнастике Валерия Юзьвяк сообщила в Instagram о том, что у нее обнаружили рабдомиосаркому - агрессивную злокачественную опухоль.

21-летняя спортсменка рассказала, что она нуждается в дорогостоящем лечении в Германии и просит своих болельщиков о поддержке.