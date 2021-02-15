У 21-летней украинской чемпионки Европы по художественной гимнастике диагностирован рак

Валерии Юзьвяк требуется дорогостоящее лечение в Германии.

Валерия Юзьвяк
Фото: Instagram
Валерия Юзьвяк

Двукратная чемпионка Европы и бронзовый призер чемпионата мира по художественной гимнастике Валерия Юзьвяк сообщила в Instagram о том, что у нее обнаружили рабдомиосаркому - агрессивную злокачественную опухоль.

21-летняя спортсменка рассказала, что она нуждается в дорогостоящем лечении в Германии и просит своих болельщиков о поддержке.

Юзьвяк на чемпионате Европы-2020 в Киеве завоевала "золото" в упражнении с пятью мячами и "золото" командного зачета вместе со сборной Украины, также завоевала "бронзу" чемпионата мира-2018 в Софии (Болгария) и "серебро" Европейских Игр-2019 в Минске.

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