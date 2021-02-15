РоSSийский и боснийский футбольные клубы устроили массовую драку в матче на тренировочном сборе

Фото: скриншот

На тренировочном сборе в Турции клуб роSSийской Футбольной национальной лиги (второй по значимости и уровню дивизион) "Крылья Советов" играл контрольный поединок против боснийского "Бораца".

Соперники весь матч играли так агрессивно, словно это не товарищеский матч на сборах, а квалификация еврокубков: сносили, влетали в подкаты, толкались и вели себя грязно.

И в конце концов нервы футболистов обоих клубов не выдержали, и они устроили массовое побоище.

Op?ta tu?a u zavr?nici me?a Krila Sovjetov - Borac. pic.twitter.com/53wZDy8SMq — MeridianSport BiH (@bih_sport) February 12, 2021

После того, как страсти улеглись, турецкий рефери решил матч не продолжать.