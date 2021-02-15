Новостей.COM ⇒
2021-02-15
РоSSийский и боснийский футбольные клубы устроили массовую драку в матче на тренировочном сборе
Рефери решил не продолжать матч.
Фото: скриншот
На тренировочном сборе в Турции клуб роSSийской Футбольной национальной лиги (второй по значимости и уровню дивизион) "Крылья Советов" играл контрольный поединок против боснийского "Бораца".
Соперники весь матч играли так агрессивно, словно это не товарищеский матч на сборах, а квалификация еврокубков: сносили, влетали в подкаты, толкались и вели себя грязно.
И в конце концов нервы футболистов обоих клубов не выдержали, и они устроили массовое побоище.
Op?ta tu?a u zavr?nici me?a Krila Sovjetov - Borac.— MeridianSport BiH (@bih_sport)
pic.twitter.com/53wZDy8SMq February 12, 2021
После того, как страсти улеглись, турецкий рефери решил матч не продолжать.