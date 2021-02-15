"Вест Хэм" повесил ценник на Ярмоленко. Футбол

Руководство "Вест Хэма" готово продать украинского легионера Андрея Ярмоленко в летнее трансферное окно, сообщает Football Insider.

По информации издания, лондонский клуб хочет выручить за 31-летнего игрока сборной Украины около 6 млн евро. "Молотобойцы" намерены разгрузить зарплатную ведомость клуба. Напомним, Ярмоленко - самый высокооплачиваемый игрок "Вест Хэма". По информации Spotrac, зарплата 30-летнего футболиста составляет 115 тыс. фунтов в неделю или 5,98 млн в год (7,1 млн евро).

Отмечается, что главный тренер "хаммерс" Дэвид Мойес особо не рассчитывает на Ярмоленко в дальнейшем.

Отметим, что в последнее время шотландский специалист использует украинца на непривычной для него позиции - центрального нападающего.

Действующий контракт Ярмоленко с "Вест Хэмом" заканчивается летом 2022 года.

В текущем сезоне он провел 21 матч за клуб, в которых забил 3 гола и выполнил 4 голевые передачи.