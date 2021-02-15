Бой Усика с Джойсом будет за пояс чемпиона WBO

Уже в следующем поединке украинец может стать чемпионом мира в супертяжелом весе.

Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа
Фото: boxingscene.com
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа (23–1, 21 КО) Эдди Хирн заявил, что Джошуа и обладатель титула WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) близки к подписанию контракта, который предусматривает проведение двух боев между боксерами.

Первый будет за все пояса хэвивейта, и после него победитель сделает титул WBO вакантным. Этот пояс получит победитель боя Александр Усик (18-0, 13 КО) - Джо Джойс.

"Уже без всяких вопросов: победитель первого боя Джошуа - Фьюри сделает титул WBO вакантным. Очень важно, чтобы первый бой был за все пояса. А потом будет бой-реванш без пояса WBO", - цитирует Хирна BoxingScene.

"После этих двух боев победитель уже будет драться с Усиком или Джойсом за WBO", - заявил Хирн.

Ожидается, что Джошуа и Фьюри проведут в 2021 году бои летом и зимой.

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