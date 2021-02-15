Селезнев признался, что на сборах "Колоса" в Турции выпил несколько бокалов вина в баре с друзьями. Футбол

Стало известно, с кем во время турецких сборов отдыхал нападающий "Колоса" Евгений Селезнев.

В сюжете программы "Большой футбол" говорится, что за два дня до отчисления он проводил время в турецком баре в компании украинцев Артема Милевского и Андрея Воронина, а также россиян Андрея Аршавина, Александра Самедова и Владислава Радимова, сообщает sportarena.com.

Позже Селезнев рассказал, что произошло между ним и главным тренером команды Русланом Костышиным.

"Красное вино я могу выпить. Почему нет? Ну, мы выпили... Как много? Я не мерил. Ну, пару бокалов выпил. Ну, я не считал бокалы. Ну, сидим за разговором, собралось 6-7 очень известных людей", - заявил украинец в интервью footballua.tv.

Рассказал Селезнев и о том, почему не смог сыграть в товарищеском поединке против "Руха" на сборах.

"Сыграть в товарищеском матче мне не давали ахиллы. Любой доктор подтвердит. В тот день я действительно выпил очень много обезболивающего, растерся мазью. Боль действительно не давала мне бежать, ничего. Я не мог играть, с разминки пришлось уйти", - отметил Евгений.

"Я сам по себе эмоциональный человек, такой же, как и Руслан Владимирович (Костышин, - прим. LB.ua). Так, конфликт какой-то был. Конечно, я вспылил. Где-то я некорректно себя повел. Где-то я неправ, очень сильно неправ. Я готов извиниться в том, что я где-то неправ. Приехав в Киев , я написал ему очень большое СМС. Пока никаких ответов не было", - заявил экс-игрок сборной Украины.

"Мне пришлось сдать анализы в клинике. У меня есть справка, в которой сказано, что алкоголя и других веществ в крови не обнаружено. Поднимался вопрос о расторжении контракта. Я попросил объяснить, на каком основании. Оснований нет. На моей стороне факты, а у других - догадки. Это тоже не совсем правильно. Я же не могу отвечать за то, что кому-то что-то кажется. У меня пока есть контракт с "Колосом". Я его честно выполнял и выполняю", - акцентировал на этом внимание Селезнев.

Напомним, футболист покинул расположение "Колоса" на сборах в Турции, якобы из-за нарушения режима. Сам игрок версию о нарушении режима резко отвергает.

"Колос" уже исключил его из заявки на Favbet Лигу. Но контракт с Селезневым клуб пока не разорвал.