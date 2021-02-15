В матче Украинской Премьер-лиги случился громкий расистский скандал. Футбол

В минувший уик-энд возобновились матчи Украинской Премьер-лиги.

В частности, в центральном матче 14-го тура в Запорожье встретились одни из главных претендентов на "бронзу" "Зоря" и "Десна".

Луганский клуб, выступающий в роли номинальных хозяев, одержал минимальную победу - 2:1.

Концовку матча омрачил эпизод, который может потянуть на расистский скандал. После фола на игроке "Зари" Шахабе Захеди в трансляцию попала фраза, которая прозвучала со стороны скамейки запасных "Десны".

"Уродов набрали чернож*** х". Сказано это было четко, громко и выразительно.

"Заря" не оставила без внимания этот эпизод.

В комментарии сайту Tribuna.com генеральный директор Станислав Оганов заявил, что луганский клуб будет разбираться с этой ситуацией:

"В понедельник будем обращаться в комитет этики и честной игры УАФ. Мы сейчас выясняем, кем эти слова были сказаны. И в дальнейшем будем писать письма в комитет этики. Это очень неприятный инцидент. Никому не позволено оскорблять ни футболистов, ни других людей, ни соперников. Нужно уметь достойно проигрывать", - отметил Оганов.