Матч Лиги Европы "Динамо" - "Брюгге" оказался под угрозой срыва из-за морозов

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между "Динамо" и "Брюгге", запланированный на ближайший четверг, оказался под угрозой срыва из-за сильных морозов в Киеве , сообщает voetbal24.be.

18 февраля синоптики обещают -7 градусов днем, а в ночь на 19-е - до -20 градусов.

Согласно правилам УЕФА , при температуре ниже 15 градусов мороза, клуб имеет право отказаться от матча.

Сообщается, что решение будет принято в день игры во время совещания клубов и делегата УЕФА .

Добавим, что матч пройдет без зрителей. Начало поединка в 19:55.