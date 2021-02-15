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2021-02-15
Матч Лиги Европы "Динамо" - "Брюгге" оказался под угрозой срыва из-за морозов
В вечер поединка синоптики обещают морозную погоду.
Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между "Динамо" и "Брюгге", запланированный на ближайший четверг, оказался под угрозой срыва из-за сильных морозов в Киеве, сообщает voetbal24.be.
18 февраля синоптики обещают -7 градусов днем, а в ночь на 19-е - до -20 градусов.
Согласно правилам УЕФА, при температуре ниже 15 градусов мороза, клуб имеет право отказаться от матча.
Сообщается, что решение будет принято в день игры во время совещания клубов и делегата УЕФА.
Добавим, что матч пройдет без зрителей. Начало поединка в 19:55.