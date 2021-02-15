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2021-02-15
В первой же гонке сезона NASCAR состоялась грандиозная авария с участием 16 автомобилей
Гонщики соскучились по скорости.
Фото: pixabay.com
Во время первой гонки нового сезона NASCAR на "Дейтона Интернешнл Спидвей" произошла массовая авария с участием 16 машин.
Инцидент произошел на 15-м круге после контакта двух лидирующих машин. Одну из них развернуло на участке с плотным трафиком, что привело к цепной реакции аварий.
На треке появились желтые флаги, затем гонка была прервана из-за погодных условий.
CRASH!— NASCAR (@NASCAR)
Multiple contenders are collected in this early accident in the
#DAYTONA500. pic.twitter.com/qZro3YXsTj February 14, 2021
Ранее сообщалось, что двукратного чемпиона Формулы-1 Фернандо Алонсо во время поездки на велосипеде сбила машина.