В первой же гонке сезона NASCAR состоялась грандиозная авария с участием 16 автомобилей

Гонщики соскучились по скорости.

Фото: pixabay.com

Во время первой гонки нового сезона NASCAR на "Дейтона Интернешнл Спидвей" произошла массовая авария с участием 16 машин.

Инцидент произошел на 15-м круге после контакта двух лидирующих машин. Одну из них развернуло на участке с плотным трафиком, что привело к цепной реакции аварий.

На треке появились желтые флаги, затем гонка была прервана из-за погодных условий.

CRASH!

Multiple contenders are collected in this early accident in the #DAYTONA500. pic.twitter.com/qZro3YXsTj

— NASCAR (@NASCAR) February 14, 2021

Ранее сообщалось, что двукратного чемпиона Формулы-1 Фернандо Алонсо во время поездки на велосипеде сбила машина.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Официальным партнером Евро-2020 стал TikTok. ФутболОфициальным партнером Евро-2020 стал TikTok. Футбол
Матч 1/8 финала Лиги Чемпионов "Боруссия" М. - "Манчестер Сити" состоится на нейтральном полеМатч 1/8 финала Лиги Чемпионов "Боруссия" М. - "Манчестер Сити" состоится на нейтральном поле
Глава МОК прокомментировал решение главы оргкомитета Олимпиады-2020 подать в отставкуГлава МОК прокомментировал решение главы оргкомитета Олимпиады-2020 подать в отставку
На Australian Open запретили для болельщиков вход на трибуныНа Australian Open запретили для болельщиков вход на трибуны
Селезнев исключен из заявки "Колоса" на вторую половину сезонаСелезнев исключен из заявки "Колоса" на вторую половину сезона
Блок рекламы


Похожие новости
Селезнев исключен из заявки "Колоса" на вторую половину сезонаСелезнев исключен из заявки "Колоса" на вторую половину сезона
Скандалом с участием сборной РоSSии завершилась лыжная эстафета на этапе Кубка мираСкандалом с участием сборной РоSSии завершилась лыжная эстафета на этапе Кубка мира
Костюк первой из украинок вышла в полуфинал турнира WTA в Абу-ДабиКостюк первой из украинок вышла в полуфинал турнира WTA в Абу-Даби
Клуб Первой лиги подписал игрока, который ранее выступал в чемпионате т.н. ЛНР. ФутболКлуб Первой лиги подписал игрока, который ранее выступал в чемпионате т.н. ЛНР. Футбол
Игрок "Шахтера" вошел в символическую сборную открытий сезона Лиги чемпионовИгрок "Шахтера" вошел в символическую сборную открытий сезона Лиги чемпионов
Вита Семеренко и Пидручный заняли последнее место в биатлонной "Рождественской гонке"Вита Семеренко и Пидручный заняли последнее место в биатлонной "Рождественской гонке"
Состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка Украины. ФутболСостоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка Украины. Футбол
Украина стала пятой в первой эстафете сезона в Кубке мира по биатлонуУкраина стала пятой в первой эстафете сезона в Кубке мира по биатлону
Финалист последнего розыгрыша Кубка Украины вылетел в 1/8 финала от команды Первой лиги. ФутболФиналист последнего розыгрыша Кубка Украины вылетел в 1/8 финала от команды Первой лиги. Футбол
Руководство "Горняк-Спорта" опровергло информацию, что клуб может сняться с Первой лигиРуководство "Горняк-Спорта" опровергло информацию, что клуб может сняться с Первой лиги
Последние новости
Подгружаем последние новости