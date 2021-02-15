В первой же гонке сезона NASCAR состоялась грандиозная авария с участием 16 автомобилей

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Во время первой гонки нового сезона NASCAR на "Дейтона Интернешнл Спидвей" произошла массовая авария с участием 16 машин.

Инцидент произошел на 15-м круге после контакта двух лидирующих машин. Одну из них развернуло на участке с плотным трафиком, что привело к цепной реакции аварий.

На треке появились желтые флаги, затем гонка была прервана из-за погодных условий.

CRASH!



Multiple contenders are collected in this early accident in the #DAYTONA500 . pic.twitter.com/qZro3YXsTj — NASCAR (@NASCAR) February 14, 2021

Ранее сообщалось, что двукратного чемпиона Формулы-1 Фернандо Алонсо во время поездки на велосипеде сбила машина.