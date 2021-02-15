Тириль Экхофф установила для биатлонисток рекорд чемпионатов мира

Норвежка пока непобедима в Поклюке.

Накануне в словенской Поклюке были разыграны две награды чемпионата мира по биатлону - в мужском и женском пасьюте.

Среди биатлонисток гонку преследования выиграла Тириль Экхофф.

Таким образом, 30-летняя норвежка установила достижение, которое ранее не покорялось ни спортсменке.

Экхофф завоевала "золото" в первых трех гонках ЧМ, в которых принимала участие, а именно в смешанной эстафете, спринте и гонке преследования.

Ранее подобным достижением отметился пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад, который ЧМ-2016 также начал с трех золотых медалей.

Завтра в Поклюке пройдет женская индивидуальная гонка.