Тириль Экхофф установила для биатлонисток рекорд чемпионатов мира

Норвежка пока непобедима в Поклюке.

Тириль Экхофф установила для биатлонисток рекорд чемпионатов мира
Тіріль Екгофф
Фото: Eberhard Thonfeld / imago-images.de / Global Look Press

Накануне в словенской Поклюке были разыграны две награды чемпионата мира по биатлону - в мужском и женском пасьюте.

Среди биатлонисток гонку преследования выиграла Тириль Экхофф.

Таким образом, 30-летняя норвежка установила достижение, которое ранее не покорялось ни спортсменке.

Экхофф завоевала "золото" в первых трех гонках ЧМ, в которых принимала участие, а именно в смешанной эстафете, спринте и гонке преследования.

Ранее подобным достижением отметился пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад, который ЧМ-2016 также начал с трех золотых медалей.

Завтра в Поклюке пройдет женская индивидуальная гонка.

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