Новостей.COM ⇒
2021-02-15
Тириль Экхофф установила для биатлонисток рекорд чемпионатов мира
Норвежка пока непобедима в Поклюке.
Тіріль Екгофф
Фото: Eberhard Thonfeld / imago-images.de / Global Look Press
Накануне в словенской Поклюке были разыграны две награды чемпионата мира по биатлону - в мужском и женском пасьюте.
Среди биатлонисток гонку преследования выиграла Тириль Экхофф.
Таким образом, 30-летняя норвежка установила достижение, которое ранее не покорялось ни спортсменке.
Экхофф завоевала "золото" в первых трех гонках ЧМ, в которых принимала участие, а именно в смешанной эстафете, спринте и гонке преследования.
Ранее подобным достижением отметился пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад, который ЧМ-2016 также начал с трех золотых медалей.
Завтра в Поклюке пройдет женская индивидуальная гонка.