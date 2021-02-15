Мэнни Пакьяо готов к бою с Кроуфордом за $40 млн

"Мне бы хотелось подраться с кем-то, кто владеет титулом. Мы сказали Бобу Аруму, что я готов к встрече с Кроуфордом".

Мэнни Пакьяо готов к бою с Кроуфордом за $40 млн
Менни Пак'яо
Фото: boxingscene.com

Первый и, на данный момент, единственный боксер, который становился чемпионом мира в восьми весовых категориях, Мэнни Пакьяо, лишенный недавно титула чемпиона по версии WBA Super в полусреднем весе, заявил, что готов провести поединок с любым из чемпионов дивизиона.

По словам 42-летнего филиппинца, он согласится выйти на бой с чемпионом мира по версии WBO Теренсом Кроуфордом за $40 млн.

"Мне бы хотелось подраться с кем-то, кто владеет титулом. Мы сказали Бобу Аруму, что я готов к встрече с Кроуфордом. Соглашусь с разделом гонораров, при котором получу $40 млн, а Кроуфорд - $10 млн. Готов драться с кем угодно. Вы меня знаете, я не избегаю вызовов, давайте мне их", - приводит слова Мэнни BoxingScene.

Напомним, Пакьяо в последний раз появлялся на ринге в июле 2019 года. Тогда он победил по очкам Кита Турмана.

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