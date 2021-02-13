Ковалевка не смогла провести матч Украинской Премьер-лиги "Колос" - "Шахтер"

Весеннюю часть сезона чемпион Украинской Премьер-лиги "Шахтер" должен был начинать 13 февраля матчем в Ковалевке против "Колоса" в рамках 14-го тура.

Однако в связи со сложными погодными условиями, этот поединок был перенесен на четырнадцатое февраля на стадион "Динамо" имени Лобановского.

Матч начнется в 14:00.

Отметим, что сегодня на поле стадиона "Динамо" одноименный клуб одержал победу над "Олимпиком" (3:1) и до 4-х очков увеличил свое преимущество в турнирной таблице над "Шахтером".