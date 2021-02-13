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2021-02-13
Ковалевка не смогла провести матч Украинской Премьер-лиги "Колос" - "Шахтер"
Поединок перенесен в столицу.
Фото: ФК "Колос"
Весеннюю часть сезона чемпион Украинской Премьер-лиги "Шахтер" должен был начинать 13 февраля матчем в Ковалевке против "Колоса" в рамках 14-го тура.
Однако в связи со сложными погодными условиями, этот поединок был перенесен на четырнадцатое февраля на стадион "Динамо" имени Лобановского.
Матч начнется в 14:00.
Отметим, что сегодня на поле стадиона "Динамо" одноименный клуб одержал победу над "Олимпиком" (3:1) и до 4-х очков увеличил свое преимущество в турнирной таблице над "Шахтером".