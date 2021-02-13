Ковалевка не смогла провести матч Украинской Премьер-лиги "Колос" - "Шахтер"

Поединок перенесен в столицу.

Ковалевка не смогла провести матч Украинской Премьер-лиги "Колос" - "Шахтер"
Фото: ФК "Колос"

Весеннюю часть сезона чемпион Украинской Премьер-лиги "Шахтер" должен был начинать 13 февраля матчем в Ковалевке против "Колоса" в рамках 14-го тура.

Однако в связи со сложными погодными условиями, этот поединок был перенесен на четырнадцатое февраля на стадион "Динамо" имени Лобановского.

Матч начнется в 14:00.

Отметим, что сегодня на поле стадиона "Динамо" одноименный клуб одержал победу над "Олимпиком" (3:1) и до 4-х очков увеличил свое преимущество в турнирной таблице над "Шахтером".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Формуле-1 составили топ-13 досадных антирекордов в историиВ Формуле-1 составили топ-13 досадных антирекордов в истории
У РоSSии отобрали чемпионат мира-2022 по спортивной борьбеУ РоSSии отобрали чемпионат мира-2022 по спортивной борьбе
Впервые в истории футбола матч мужских команд под эгидой ФИФА судила женщина
Официальным партнером Евро-2020 стал TikTok. ФутболОфициальным партнером Евро-2020 стал TikTok. Футбол
Матч 1/8 финала Лиги Чемпионов "Боруссия" М. - "Манчестер Сити" состоится на нейтральном полеМатч 1/8 финала Лиги Чемпионов "Боруссия" М. - "Манчестер Сити" состоится на нейтральном поле
Блок рекламы


Похожие новости
Динамовец Беседин забил гол в первом же матче после годичной дисквалификации: возобновился чемпионат Украины. ФутболДинамовец Беседин забил гол в первом же матче после годичной дисквалификации: возобновился чемпионат Украины. Футбол
Игрок "Палмейрас" рассмешил публику во время выполнения пенальти в матче за "бронзу" Клубного чемпионата мира ФИФА. ФутболИгрок "Палмейрас" рассмешил публику во время выполнения пенальти в матче за "бронзу" Клубного чемпионата мира ФИФА. Футбол
Директор Украинской Премьер-лиги рассказал о возвращении зрителей на трибуныДиректор Украинской Премьер-лиги рассказал о возвращении зрителей на трибуны
Матч 1/8 финала Лиги Чемпионов "Боруссия" М. - "Манчестер Сити" состоится на нейтральном полеМатч 1/8 финала Лиги Чемпионов "Боруссия" М. - "Манчестер Сити" состоится на нейтральном поле
Матчи Лиги Чемпионов "Атлетико"-"Челси" и "Лейпциг"-"Ливерпуль" пройдут на нейтральных поляхМатчи Лиги Чемпионов "Атлетико"-"Челси" и "Лейпциг"-"Ливерпуль" пройдут на нейтральных полях
Впервые в истории футбола матч мужских команд под эгидой ФИФА судила женщина
"Лейпцигу" запретили проводить в Германии матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля". Футбол"Лейпцигу" запретили проводить в Германии матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля". Футбол
Матч НБА был остановлен из-за конфликта ЛеБрона с болельщицейМатч НБА был остановлен из-за конфликта ЛеБрона с болельщицей
Селезнев назвал "бредом" слухи о том, что он выходил на матч пьяным. ФутболСелезнев назвал "бредом" слухи о том, что он выходил на матч пьяным. Футбол
Дом форварда ПСЖ ограбили на €400 тысяч во время матча команды в БретаниДом форварда ПСЖ ограбили на €400 тысяч во время матча команды в Бретани
Последние новости
Подгружаем последние новости