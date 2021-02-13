Динамовец Беседин забил гол в первом же матче после годичной дисквалификации: возобновился чемпионат Украины. Футбол

"Динамо" одержало нелегкую победу в богатом на события матче против "Олимпика".

Фото: fcdynamo.kiev.ua Артем Беседин

Вторая часть сезона Украинской Премьер-лиги стартовала 14-м туром, в котором, в частности лидер первенства " Динамо " принимал на заснеженном поле стадиона " Динамо " донецкий "Олимпик".

Матч сложился непросто для подопечных Мирчи Луческу, которым даже пришлось отыгрываться, когда на 19-й минуте счет открыл аргентинский полузащитник гостей Фабрицио Альваренга - 0:1.

Через 11 минут хозяевам удалось счет сравнять. Артем Беседин оказался первым на добивании после сейва вратаря донецкого клуба и головой отправил мяч в сетку - 1:1.

Отметим, что это был первый гол 24-летнего форварда после годичной дисквалификации. Примечательно, что свой последний гол Артем забил 1 декабря 2019 года в матче УПЛ с тем же "Олимпиком" (3: 1), тогда на счету Беседина был дубль.

На 77-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления экс-футболиста португальского "Порту" Тадеуша Нкенга, получившего вторую желтую карточку. И тут же Виталий Буяльский впервые в матче выводит "Динамо" вперед - 2: 1.

На 88-й минуте ряды "Олимпика" еще больше поредели, когда прямую красную карточку получил защитник Орест Лебеденко.

Во время, оставшееся до финального свистка, Беседин решил не нарушать традицию и оформил очередной свой дубль в противостоянии с "Олимпиком", тем самым, установив окончательный счет в матче - 3: 1.