Динамовец Беседин забил гол в первом же матче после годичной дисквалификации: возобновился чемпионат Украины. Футбол

"Динамо" одержало нелегкую победу в богатом на события матче против "Олимпика".

Артем Беседин
Фото: fcdynamo.kiev.ua
Артем Беседин
Вторая часть сезона Украинской Премьер-лиги стартовала 14-м туром, в котором, в частности лидер первенства "Динамо" принимал на заснеженном поле стадиона "Динамо" донецкий "Олимпик".

Матч сложился непросто для подопечных Мирчи Луческу, которым даже пришлось отыгрываться, когда на 19-й минуте счет открыл аргентинский полузащитник гостей Фабрицио Альваренга - 0:1.

Через 11 минут хозяевам удалось счет сравнять. Артем Беседин оказался первым на добивании после сейва вратаря донецкого клуба и головой отправил мяч в сетку - 1:1.

Отметим, что это был первый гол 24-летнего форварда после годичной дисквалификации. Примечательно, что свой последний гол Артем забил 1 декабря 2019 года в матче УПЛ с тем же "Олимпиком" (3: 1), тогда на счету Беседина был дубль.

На 77-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления экс-футболиста португальского "Порту" Тадеуша Нкенга, получившего вторую желтую карточку. И тут же Виталий Буяльский впервые в матче выводит "Динамо" вперед - 2: 1.

На 88-й минуте ряды "Олимпика" еще больше поредели, когда прямую красную карточку получил защитник Орест Лебеденко.

Во время, оставшееся до финального свистка, Беседин решил не нарушать традицию и оформил очередной свой дубль в противостоянии с "Олимпиком", тем самым, установив окончательный счет в матче - 3: 1.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Формуле-1 составили топ-13 досадных антирекордов в историиВ Формуле-1 составили топ-13 досадных антирекордов в истории
У РоSSии отобрали чемпионат мира-2022 по спортивной борьбеУ РоSSии отобрали чемпионат мира-2022 по спортивной борьбе
Впервые в истории футбола матч мужских команд под эгидой ФИФА судила женщина
Официальным партнером Евро-2020 стал TikTok. ФутболОфициальным партнером Евро-2020 стал TikTok. Футбол
Матч 1/8 финала Лиги Чемпионов "Боруссия" М. - "Манчестер Сити" состоится на нейтральном полеМатч 1/8 финала Лиги Чемпионов "Боруссия" М. - "Манчестер Сити" состоится на нейтральном поле
Блок рекламы


Похожие новости
Игрок "Палмейрас" рассмешил публику во время выполнения пенальти в матче за "бронзу" Клубного чемпионата мира ФИФА. ФутболИгрок "Палмейрас" рассмешил публику во время выполнения пенальти в матче за "бронзу" Клубного чемпионата мира ФИФА. Футбол
После длительного перерыва "Динамо" нашло генерального спонсора. ФутболПосле длительного перерыва "Динамо" нашло генерального спонсора. Футбол
Глава оргкомитета Олимпиады в Токио подал в отставку после сексистских высказыванийГлава оргкомитета Олимпиады в Токио подал в отставку после сексистских высказываний
Официальным партнером Евро-2020 стал TikTok. ФутболОфициальным партнером Евро-2020 стал TikTok. Футбол
На чемпионатах мира по конькобежному спорту вместо гимна РоSSии будет звучать "Первый концерт" ЧайковскогоНа чемпионатах мира по конькобежному спорту вместо гимна РоSSии будет звучать "Первый концерт" Чайковского
Во время полуфинала Кубка Португалии футболисты "Порту" и "Браги" толкали заглохшую на поле машину скорой помощиВо время полуфинала Кубка Португалии футболисты "Порту" и "Браги" толкали заглохшую на поле машину скорой помощи
В Лиге чемпионов революционные изменения: турнир переходит на швейцарскую систему. ФутболВ Лиге чемпионов революционные изменения: турнир переходит на швейцарскую систему. Футбол
Журнал France Football вышел с фотографией Месси в форме ПСЖ. ФутболЖурнал France Football вышел с фотографией Месси в форме ПСЖ. Футбол
Последний спарринг "Динамо" на сборах был отмечен шикарным голом Де Пени и комичным автоголом соперникаПоследний спарринг "Динамо" на сборах был отмечен шикарным голом Де Пени и комичным автоголом соперника
Впервые в истории футбола матч мужских команд под эгидой ФИФА судила женщина
Последние новости
Подгружаем последние новости