Динамовец Беседин забил гол в первом же матче после годичной дисквалификации: возобновился чемпионат Украины. Футбол
"Динамо" одержало нелегкую победу в богатом на события матче против "Олимпика".
Матч сложился непросто для подопечных Мирчи Луческу, которым даже пришлось отыгрываться, когда на 19-й минуте счет открыл аргентинский полузащитник гостей Фабрицио Альваренга - 0:1.
Через 11 минут хозяевам удалось счет сравнять. Артем Беседин оказался первым на добивании после сейва вратаря донецкого клуба и головой отправил мяч в сетку - 1:1.
На 77-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления экс-футболиста португальского "Порту" Тадеуша Нкенга, получившего вторую желтую карточку. И тут же Виталий Буяльский впервые в матче выводит "Динамо" вперед - 2: 1.
На 88-й минуте ряды "Олимпика" еще больше поредели, когда прямую красную карточку получил защитник Орест Лебеденко.
Во время, оставшееся до финального свистка, Беседин решил не нарушать традицию и оформил очередной свой дубль в противостоянии с "Олимпиком", тем самым, установив окончательный счет в матче - 3: 1.