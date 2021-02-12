Команды Усика и Джойса не договорились о бое - состоятся торги

Александр Красюк - промоутер компании К2 Promotion, занимающейся делами бывшего чемпиона мира в крузервейте Александра Усика - сообщил, что украинский боксер и британец Джо Джойс не договорились об условиях поединка за временный пояс WBO в супертяжелом весе, информирует isport.ua.

Всемирная боксерская организация в конце января отправила письма промоутерам Усика и Джойса Красюку и британцу Фрэнку Уоррену соответственно, где сообщила, что у сторон есть 15 дней, чтобы договориться о финансовых условиях организации боя.

Красюк в комментарии klitschko-brothers сообщил, что стороны не сумели договориться. Теперь организатор поединка определится на торгах.