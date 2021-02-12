Команды Усика и Джойса не договорились о бое - состоятся торги

Пока стороны не нашли точки соприкосновения.

Команды Усика и Джойса не договорились о бое - состоятся торги
Джо Джойс і Олександр Усик
Фото: boxingscene.com

Александр Красюк - промоутер компании К2 Promotion, занимающейся делами бывшего чемпиона мира в крузервейте Александра Усика - сообщил, что украинский боксер и британец Джо Джойс не договорились об условиях поединка за временный пояс WBO в супертяжелом весе, информирует isport.ua.

Всемирная боксерская организация в конце января отправила письма промоутерам Усика и Джойса Красюку и британцу Фрэнку Уоррену соответственно, где сообщила, что у сторон есть 15 дней, чтобы договориться о финансовых условиях организации боя.

Красюк в комментарии klitschko-brothers сообщил, что стороны не сумели договориться. Теперь организатор поединка определится на торгах.

"Предложение Фрэнка Уоррена не соответствует требованиям рынка, поэтому мы будем ждать проведения торгов. В СМИ уже появилась апрельская дата боя. Она не соответствует действительности. Дату боя будет определять компания, которая выиграет торги", - отметил Красюк.

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