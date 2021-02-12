Двукратный чемпион Формулы-1 Алонсо перенес челюстно-лицевую операцию

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо перенес челюстно-лицевую операцию в одной из клиник Берна.

39-летнему испанцу вправили смещенную челюсть и удалили несколько зубов, которые затем заменят на импланты.

Команда "Альпин", боевым пилотом которой является испанец, выступила с официальным заявлением по поводу состояния гонщика.

"Фернандо находится под наблюдением врачей в госпитале в Швейцарии. Медики обнаружили у него трещину в верхней челюсти и успешно провели необходимую операцию. Алонсо останется в госпитале под наблюдением врачей еще на 48 часов. Через несколько дней, после окончательного восстановления, он вернется к тренировкам. Мы ожидаем, что он будет полностью в состоянии завершить подготовку к сезону", - говорится в заявлении Alpine F1 Team.

Alpine F1 Team Statement pic.twitter.com/P2yXlpyCBj — Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) February 12, 2021

Напомним, 11 февраля Алонсо был сбит машиной во время велотренировки.

За свою 19-летнюю карьеру в Формуле-1 Алонсо представлял команды "Минарди", "Рено", "Макларен" и "Феррари". В 2005 и 2006 годах в составе "Рено" он выиграл два чемпионских титула.