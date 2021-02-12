Двукратный чемпион Формулы-1 Алонсо перенес челюстно-лицевую операцию
Неприятный инцидент наверняка помешает Фернандо лучше подготовиться к началу сезона.
Фернандо Алонсо
Фото: f1news.ru
Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо перенес челюстно-лицевую операцию в одной из клиник Берна.
39-летнему испанцу вправили смещенную челюсть и удалили несколько зубов, которые затем заменят на импланты.
Команда "Альпин", боевым пилотом которой является испанец, выступила с официальным заявлением по поводу состояния гонщика.
"Фернандо находится под наблюдением врачей в госпитале в Швейцарии. Медики обнаружили у него трещину в верхней челюсти и успешно провели необходимую операцию. Алонсо останется в госпитале под наблюдением врачей еще на 48 часов. Через несколько дней, после окончательного восстановления, он вернется к тренировкам. Мы ожидаем, что он будет полностью в состоянии завершить подготовку к сезону", - говорится в заявлении Alpine F1 Team.