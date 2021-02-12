Селезнев исключен из заявки "Колоса" на вторую половину сезона

Стороны не смогли договориться.

Селезнев исключен из заявки "Колоса" на вторую половину сезона
Євген Селезньов
Фото: ФК Колос (Ковалівка)

35-летний форвард Евгений Селезнев выбыл из заявки "Колоса" на вторую часть сезона-2020/21.

На официальном сайте Украинской Премьер-лиги экс-игрок сборной Украины значится без клуба в профиле, сообщает sport.ua.

Напомним, Селезнев был отчислен из "Колоса" во время тренировочного сбора в Турции из-за нарушения режима. Сам игрок обвинения в свой адрес отвергает.

Ранее сообщалось, что Селезнев провел встречу с президентом "Колоса" Андреем Засухой, по итогам которой стороны не стали разрывать контракт.

Отметим, что в этом сезоне Селезнев провел за "Колос" 12 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей (все с пенальти) и сделал 1 ассист.

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