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2021-02-12
Селезнев исключен из заявки "Колоса" на вторую половину сезона
Стороны не смогли договориться.
Євген Селезньов
Фото: ФК Колос (Ковалівка)
35-летний форвард Евгений Селезнев выбыл из заявки "Колоса" на вторую часть сезона-2020/21.
На официальном сайте Украинской Премьер-лиги экс-игрок сборной Украины значится без клуба в профиле, сообщает sport.ua.
Напомним, Селезнев был отчислен из "Колоса" во время тренировочного сбора в Турции из-за нарушения режима. Сам игрок обвинения в свой адрес отвергает.
Ранее сообщалось, что Селезнев провел встречу с президентом "Колоса" Андреем Засухой, по итогам которой стороны не стали разрывать контракт.
Отметим, что в этом сезоне Селезнев провел за "Колос" 12 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей (все с пенальти) и сделал 1 ассист.