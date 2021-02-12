На Australian Open запретили для болельщиков вход на трибуны

Локдаун продлится как минимум 5 дней.

Фото: gotennis.ru

Начиная с субботы, следующие пять дней матчи Australian Open пройдут без зрителей, сообщает пресс-служба турнира.

Сам турнир при этом продолжится.

#AusOpen update. pic.twitter.com/2pM98sYL0b

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 12, 2021

В штате Виктория объявлен локдаун из-за 19 случаев заражения коронавирусом, выявленных в отелях у людей, проходящих карантин по возвращении в Австралию.

Власти сообщают, что применяют ограничительные меры для предотвращения распространения британского штамма коронавируса.

Ранее на трибуны допускали по 12 500 болельщиков во время каждой сессии.

Добавим, что именно в субботу при пустых трибунах пройдет встреча третьего раунда между Элиной Свитолиной и представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.

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