На Australian Open запретили для болельщиков вход на трибуны

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Начиная с субботы, следующие пять дней матчи Australian Open пройдут без зрителей, сообщает пресс-служба турнира.

Сам турнир при этом продолжится.

В штате Виктория объявлен локдаун из-за 19 случаев заражения коронавирусом, выявленных в отелях у людей, проходящих карантин по возвращении в Австралию.

Власти сообщают, что применяют ограничительные меры для предотвращения распространения британского штамма коронавируса.

Ранее на трибуны допускали по 12 500 болельщиков во время каждой сессии.

Добавим, что именно в субботу при пустых трибунах пройдет встреча третьего раунда между Элиной Свитолиной и представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.