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2021-02-12
На Australian Open запретили для болельщиков вход на трибуны
Локдаун продлится как минимум 5 дней.
Фото: gotennis.ru
Начиная с субботы, следующие пять дней матчи Australian Open пройдут без зрителей, сообщает пресс-служба турнира.
Сам турнир при этом продолжится.
— #AusOpen (@AustralianOpen)
#AusOpenupdate. pic.twitter.com/2pM98sYL0b February 12, 2021
В штате Виктория объявлен локдаун из-за 19 случаев заражения коронавирусом, выявленных в отелях у людей, проходящих карантин по возвращении в Австралию.
Власти сообщают, что применяют ограничительные меры для предотвращения распространения британского штамма коронавируса.
Ранее на трибуны допускали по 12 500 болельщиков во время каждой сессии.
Добавим, что именно в субботу при пустых трибунах пройдет встреча третьего раунда между Элиной Свитолиной и представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.