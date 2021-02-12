Игрок "Палмейрас" рассмешил публику во время выполнения пенальти в матче за "бронзу" Клубного чемпионата мира ФИФА. Футбол

В основное и дополнительное время командам не удалось распечатать ворота, а по итогам пенальти победил каирский клуб - 3:2.

Накануне в Катаре завершился очередной розыгрыш Клубного чемпионата мира, победителем которого в очередной раз стал представитель европейского футбола - "Бавария".

В матче за третье место встретились египетский "Аль-Ахли" и бразильский "Палмейрас". В основное и дополнительное время командам не удалось распечатать ворота, а по итогам пенальти победил каирский клуб - 3:2.

Отметим, что бразильцам не повезло с первого удара. Вингер "Палмейрас" Рониелсон да Силва Барбоза, более известный как Рони, очень серьезно подошел к пробитию своего 11-метрового. Но домашняя заготовка совершенно не смутила голкипера "Аль-Ахли" Ахмеда эль-Шенави, который легко отразил удар бразильца.

He did the Ronaldo stand then the Pogba walk then he jumped like Bruno but he missed it like Werner pic.twitter.com/oroGjQDc7L — Troll Football Media (@Troll__Footbal) February 11, 2021

Добавим, что свой послематчевый удар с "точки" не реализовал и экс-игрок "Шахтера" Луис Адриану.