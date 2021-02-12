Игрок "Палмейрас" рассмешил публику во время выполнения пенальти в матче за "бронзу" Клубного чемпионата мира ФИФА. Футбол
В основное и дополнительное время командам не удалось распечатать ворота, а по итогам пенальти победил каирский клуб - 3:2.
Фото: ФИФА
Накануне в Катаре завершился очередной розыгрыш Клубного чемпионата мира, победителем которого в очередной раз стал представитель европейского футбола - "Бавария".
В матче за третье место встретились египетский "Аль-Ахли" и бразильский "Палмейрас". В основное и дополнительное время командам не удалось распечатать ворота, а по итогам пенальти победил каирский клуб - 3:2.
Отметим, что бразильцам не повезло с первого удара. Вингер "Палмейрас" Рониелсон да Силва Барбоза, более известный как Рони, очень серьезно подошел к пробитию своего 11-метрового. Но домашняя заготовка совершенно не смутила голкипера "Аль-Ахли" Ахмеда эль-Шенави, который легко отразил удар бразильца.