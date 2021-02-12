После длительного перерыва "Динамо" нашло генерального спонсора. Футбол

Им стал аффилированный с семьей Суркисов А-Банк.

После длительного перерыва "Динамо" нашло генерального спонсора
Фото: ФК "Динамо"

Накануне украинский розничный банк А-Банк стал новым генеральным партнером ФК "Динамо" Киев, сообщает пресс-служба столичного клуба.

Уже в первом матче второй части сезона игроки "Динамо" выйдут на поле в новой форме с логотипом мобильного приложения ABank24.

"Футбольный клуб "Динамо" Киев - это один из ярких представителей нашей страны в мире футбола, клуб с большой историей побед. Для нас большая честь выступить генеральным партнером футбольного клуба "Динамо" Киев и сделать свой вклад в развитие украинского футбола", - говорит глава правления А-Банка Юрий Кандауров.

Отметим, что А-Банк непосредственно принадлежит семье Суркисов. В августе 2015 года они приобрели 96.6% акций у собственников Приватбанка.

Сергей Сидорчук
Фото: Динамо
Сергей Сидорчук

По состоянию на 1 августа 2020 года по размеру общих активов А-Банк занимал 23 место (9,265 млрд грн) из 75 действующих банков в Украине.

Виталий Буяльский
Фото: динамо
Виталий Буяльский

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