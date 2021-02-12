Двукратный чемпион Формулы-1, пилот Alpine F1 Алонсо попал под машину во время велотренировки

В Фернандо обнаружили переломы.

Двукратный чемпион Формулы-1, пилот Alpine F1 Алонсо попал под машину во время велотренировки
Фернандо Алонсо
Фото: gazzetta.it

Двукратный чемпион Формулы-1, боевой пилот Alpine F1 Фернандо Алонсо попал в аварию, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Фернандо попал в аварию во время велотренировки, но, по информации его команды, "в сознании и чувствует себя нормально". Утром в пятницу должен пройти дополнительное медицинское обследование.

Подробности инцидента не сообщались, кроме того, что все произошло недалеко от швейцарского города Лугано, когда испанец ехал на дорожном велосипеде, после чего был доставлен в госпиталь, где диагностировали переломы.

"Команда может подтвердить, что Фернандо Алонсо стал участником дорожного происшествия, когда ехал на велосипеде в Швейцарии. Фернандо сознании, чувствует себя нормально и ожидает дальнейшего медицинского обследования, запланированного на утро", - говорится в сообщении Альпин в Twitter.

То, что произошло, неизбежно усложняет процесс подготовки Alpine F1 к будущим тестам в Бахрейне, до которых остается ровно месяц.

Напомним, Alpine F1 Team - французская автогоночная команда, созданная на базе команды Renault F1 Team.

Дебют команды в Формуле-1 должен состояться на Гран-при Бахрейна, который пройдет 26-28 марта.

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