Глава оргкомитета Олимпиады в Токио подал в отставку после сексистских высказываний

В начале месяца он обвинил женщин в том, что они "слишком много говорят".

Глава оргкомитета Олимпиады в Токио подал в отставку после сексистских высказываний
Фото: nippon.com

Глава оргкомитета Олимпиады в Токио, экс-премьер Иосиро Мори подал в отставку и извинился за сексистские высказывания в адрес женщин.

Он объявил о своем решении в пятницу на собрании оргкомитета. Мори отметил, что сейчас главным является успешное проведение Олимпиады, пишет Reuters.

"Мои неуместные комментарии вызвали много хлопот. Мне очень жаль", - отметил Мори.

В начале февраля на заседании комитета Мори заявил, что "женщины слишком много говорят", поэтому совещания с их участием длятся долго. После массового возмущения он извинился, но отказался подавать в отставку. Впрочем, общество это не успокоило - от участия в подготовке Олимпиады отказались более 400 волонтеров. Также его раскритиковал концерн Toyota, который выступает спонсором соревнований, пишет "24 спорт".

Анонимные источники агентства утверждают, что многие чиновники хотели бы, чтобы Мори на посту главы комитета заменила женщина.

Напомним, что Олимпиада в Токио должна была пройти летом 2020 года, но была перенесена из-за коронавируса. В этот раз игры планируют провести с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Несмотря на слухи о новых переносах Игр, власти Японии и оргкомитет соревнований уверяют, что Олимпиада пройдет, как было запланировано.

Из-за ковида соревнования будут проходить по новым правилам. Спортсмены на Олимпиаде должны будут использовать приложение, в котором будут сообщать о своем самочувствии. Кроме того, они должны будут максимально избегать физического контакта с другими людьми и соблюдать двухметровую дистанцию. Также им запрещено посещать соревнования в качестве зрителей.

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