Глава МОК прокомментировал решение главы оргкомитета Олимпиады-2020 подать в отставку

"МОК полностью уважает решение президента Мори уйти в отставку и понимает причины этого".

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал решение Есиро Мори уйти с поста президента организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 2020.

"МОК полностью уважает решение президента Мори уйти в отставку и понимает причины этого. В то же время мы хотели бы поблагодарить его за выдающийся вклад в организацию перенесенных Олимпийских и Паралимпийских игр, - приводит слова Баха официальный сайт МОК. - Мори помог сделать Токио самой подготовленной олимпийской столицей. МОК продолжит тесно сотрудничать с его преемником, чтобы обеспечить безопасное проведение Олимпиады в 2021 году", - заверил Бах.

Напомним, Море подал в отставку и извинился за сексистские высказывания в адрес женщин.