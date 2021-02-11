Официальным партнером Евро-2020 стал TikTok. Футбол

Первенство пройдет в 12 городах Европы.

Официальным партнером Евро-2020 стал TikTok
Фото: phys.org

Накануне Евро-2020 УЕФА и TikTok объявили о начале сотрудничества, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Впервые цифровая развлекательная платформа спонсирует крупный международный турнир УЕФА.

"УЕФА запустит официальный аккаунт в TikTok с целью вдохновить и порадовать миллионы футбольных фанатов по всему миру историческим и современным видеоматериалом, а также эксклюзивным закулисным контентом.

Партнерство также включает в себя права на спонсорство трансляций матчей Евро-2020, которые будут показывать европейские каналы вещания", - говорится в пресс-релизе.

"Мы рады приветствовать в качестве партнера Евро-2020 компанию, которая за последний год стала одной из самых обсуждаемых развлекательных мобильных платформ. В ближайшие месяцы мы надеемся на тесное сотрудничество с TikTok, чтобы показать болельщикам по всему миру новый уникальный способ взаимодействия с чемпионатом Европы по футболу, который дает им возможность общаться и делиться своей страстью к одному из ведущих событий в мире спорта", - добавил директор по маркетингу УЕФА Ги-Лоран Эпштейн.

Напомним, что чемпионат Европы был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

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