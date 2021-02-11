На чемпионатах мира по конькобежному спорту вместо гимна РоSSии будет звучать "Первый концерт" Чайковского

С разрешения Международного союза конькобежцев (ISU) при награждении роSSийских спортсменов на чемпионатах мира по конькобежному спорту и шорт-треку вместо национального гимна будет звучать фрагмент из "Первого концерта" Петра Чайковского, сообщает championat.com.

Отмечается, что россияне сами выбирали музыкальную тему.

"Мы обсудили различные идеи относительно той музыки, которая могла бы звучать на награждении наших спортсменов. Проконсультировались с командой. Решили выбрать музыкальную тему из "Первого концерта" Петра Ильича Чайковского, и ISU нам ее согласовал", - приводит слова исполнительного директора Союза конькобежцев РоSSии Варвары Барышевой издание.

Напомним, что на чемпионатах мира и Олимпийских играх из-за санкций CAS роSSийские спортсмены не могут выступать под национальным флагом, использовать гимн и другую национальную символику.

Чемпионаты мира по конькобежному спорту и шорт-треку пройдут в Нидерландах в феврале и марте.