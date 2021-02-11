На чемпионатах мира по конькобежному спорту вместо гимна РоSSии будет звучать "Первый концерт" Чайковского

ISU одобрила выбор россиян.

На чемпионатах мира по конькобежному спорту вместо гимна РоSSии будет звучать "Первый концерт" Чайковского
Петро Чайковський
Фото: sova.ponominalu.ru

С разрешения Международного союза конькобежцев (ISU) при награждении роSSийских спортсменов на чемпионатах мира по конькобежному спорту и шорт-треку вместо национального гимна будет звучать фрагмент из "Первого концерта" Петра Чайковского, сообщает championat.com.

Отмечается, что россияне сами выбирали музыкальную тему.

"Мы обсудили различные идеи относительно той музыки, которая могла бы звучать на награждении наших спортсменов. Проконсультировались с командой. Решили выбрать музыкальную тему из "Первого концерта" Петра Ильича Чайковского, и ISU нам ее согласовал", - приводит слова исполнительного директора Союза конькобежцев РоSSии Варвары Барышевой издание.

Напомним, что на чемпионатах мира и Олимпийских играх из-за санкций CAS роSSийские спортсмены не могут выступать под национальным флагом, использовать гимн и другую национальную символику.

Чемпионаты мира по конькобежному спорту и шорт-треку пройдут в Нидерландах в феврале и марте.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
У РоSSии отобрали чемпионат мира-2022 по спортивной борьбеУ РоSSии отобрали чемпионат мира-2022 по спортивной борьбе
На 102-м году жизни умер отец братьев СуркисовНа 102-м году жизни умер отец братьев Суркисов
Украинский тяжелоатлет стал чемпионом Европы из-за дисквалификации роSSиянина за допингУкраинский тяжелоатлет стал чемпионом Европы из-за дисквалификации роSSиянина за допинг
"Лейпцигу" запретили проводить в Германии матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля". Футбол"Лейпцигу" запретили проводить в Германии матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля". Футбол
Матч 1/8 финала Лиги Чемпионов "Боруссия" М. - "Манчестер Сити" состоится на нейтральном полеМатч 1/8 финала Лиги Чемпионов "Боруссия" М. - "Манчестер Сити" состоится на нейтральном поле
Блок рекламы


Похожие новости
У РоSSии отобрали чемпионат мира-2022 по спортивной борьбеУ РоSSии отобрали чемпионат мира-2022 по спортивной борьбе
Между роSSийскими и финскими лыжниками очередной инцидент: финн вынес россиянина в эстафете на этапе Кубка мираМежду роSSийскими и финскими лыжниками очередной инцидент: финн вынес россиянина в эстафете на этапе Кубка мира
Финская лыжница завершила гонку Кубка мира в Фалуне со сломанной ногойФинская лыжница завершила гонку Кубка мира в Фалуне со сломанной ногой
Сборная Дании стала двукратным чемпионом мира по гандболуСборная Дании стала двукратным чемпионом мира по гандболу
В полуфинал чемпионата мира по гандболу вышли только европейские сборныеВ полуфинал чемпионата мира по гандболу вышли только европейские сборные
РоSSийский экс-чемпион мира по легкой атлетике попался на допингеРоSSийский экс-чемпион мира по легкой атлетике попался на допинге
Чемпионат мира по современному пятиборью перенесен из Минска в КаирЧемпионат мира по современному пятиборью перенесен из Минска в Каир
Скандалом с участием сборной РоSSии завершилась лыжная эстафета на этапе Кубка мираСкандалом с участием сборной РоSSии завершилась лыжная эстафета на этапе Кубка мира
Дудченко не хватило 0,3 секунды до медали на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (обновлено)Дудченко не хватило 0,3 секунды до медали на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (обновлено)
Джима вызвала громкую сенсацию на этапе Кубка мира по биатлону в АнтхольцеДжима вызвала громкую сенсацию на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце
Последние новости
Подгружаем последние новости