Шведская биатлонистка Эберг ответила на обвинения Пидгрушной в хамском поведении во время эстафеты ЧМ-2021

Ханна не считает свои действия противозаконными.

Шведская биатлонистка Эберг ответила на обвинения Пидгрушной в хамском поведении во время эстафеты ЧМ-2021
Ханна Еберг
Фото: JOEL MARKLUND / BILDBYR?N

Шведская биатлонистка Ханна Эберг ответила на обвинения украинки Елены Пидгрушной в хамском поведении на трассе во время вчерашней смешанной эстафеты чемпионата мира-2021 в Поклюке.

"Я знала, что хочу первой выйти на вершину подъема после поворота. Пидгрушная очень жестко пошла там, но мне удалось удержать ее сзади. Она была раздражена тем, что я не позволила ей выйти вперед, но я не собиралась просто так уступать ей место" , - цитирует заявление Ханны после гонки Sportbladet.

"Она крикнула мне что-то. Но я знала, что если первой выйду на этот участок, ей будет трудно меня обойти, потому что после него - очень много поворотов и снега, и можно ехать только по лыжне", - отметила шведка.

Напомним, в стартовой гонке ЧМ-2021 - смешанной эстафете - сборную Украины от пьедестала отделили полсекунды. В финишном створе Пидгрушную опередила именно Эберг.

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