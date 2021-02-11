Пидгрушная обвинила шведскую биатлонистку Эберг в хамском поведении на трассе во время вчерашней эстафеты ЧМ-2021

В стартовой гонке чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке - смешанной эстафете сборную Украины от пьедестала отделили полсекунды. В финишном створе Елену Пидгрушную опередила шведка Ханна Эберг.

При этом, по словам Пидгрушной, Анна вела себя на трассе не по-спортивному.

"Когда началась борьба на последнем круге, то я на основном подъеме достаточно близко подобралась к шведке (Ханне Эберг, - прим. LB.ua), и на спуск я, по сути, уже шла ей в спину. Лыжи работали очень хорошо, и я понимала, что могу бороться и даже обходить ее", - цитирует Пидгрушную biathlon.com.ua.

"Когда пошла вторая половина круга, я начала обходить Эберг по правой стороне трассы. Но она, увидев меня справа, начала смещаться в сторону, выталкивая меня на «свежак» (свежий снег, - прим.), а иногда даже в кусты. То, что я кричала: «Хоп, хоп!», не имело никакой реакции", - отмечает капитан нашей женской сборной.

"Как только она видела, что я ее обгоняю, просто подрезала - так было несколько раз. Это - абсолютно неспортивное поведение, и, откровенно говоря, за двадцать лет в спорте, я такую наглость и хамство видела впервые", - заявила Елена.

"После этого на последний подъем я уже пошла за ней, потом на спуск, лыжи прекрасно катили, и даже несмотря на то, что я вновь вышла в "свежак", начала шведку обгонять, фактически выровнялась, и в этот момент она просто начала переставлять лыжи между моих", - добавила украинка.

"Я чуть не упала, и, понятно, что движение было заблокировано. Выходя на финиш, я уже пыталась обойти то справа, то слева, но история повторялась вновь и вновь: она смещалась то правее, то левее, полностью перекрывая любые мои маневры. Повторюсь, это - абсолютно недопустимое поведение в спорте, и я считаю, что таких спортсменов нужно наказывать", - категорично высказалась Пидгрушная.

Добавим, что ЧМ-2021 продолжится завтра мужской спринтерской гонкой.