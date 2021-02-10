Побит мировой рекорд в беге на 1500 метров у женщин

Автор рекордного достижения Гудаф Цегай.

Побит мировой рекорд в беге на 1500 метров у женщин
Фото: L'?quipe

Гудаф Цегай
Фото: L'?quipe
Гудаф Цегай

На турнире во французском Льевене 24-летняя бегунья из Эфиопии Гудаф Цегай установила новый мировой рекорд в беге на 1500 метров в помещении.

Цегай удалось пробежать дистанцию за 3:53.09.

Предыдущий рекорд был побит более чем на 2 секунды. Ранее рекордом владела соотечественница Гудаф Гензебе Дибаба (3:55.17), и он был установлен 1 февраля 2014 года в Карлсруэ (Германия).

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