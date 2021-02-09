Директор Украинской Премьер-лиги рассказал о возвращении зрителей на трибуны

Исполнительный директор Украинской премьер-лиги Евгений Дикий рассказал о перспективах возвращения болельщиков на трибуны на матчах чемпионата Украины.

"Принимая во внимание погоду, дай бог, чтобы у нас все хорошо прошло в первых турах возобновления УПЛ, чтобы мы нормально стартовали без форс-мажоров. А на болельщиков, думаю, можно будет рассчитывать не ранее марта.

Будем надеяться, что уже можно будет говорить о каких-то процентах зрителей. Нужно набраться терпения и дождаться официальной позиции Министерства здравоохранения по этому вопросу", - заявил директор УПЛ в интервью Tribuna.com.

При этом Дикий отметил, что с момента перехода Украины на адаптивный карантин (28 февраля) ограничения будут более мягкими, и можно будет рассчитывать на допуск болельщиков по всей стране.

"Мы заинтересованы, чтобы наши клубы имели поддержку на трибунах. Будем надеяться, что это будет касаться всех мест, где наши клубы проводят домашние матчи", - заявил функционер.