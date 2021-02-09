"Легия" согласовала с "Динамо" аренду защитника

Шабанов в полгода может переехать в Польшу.

Варшавская "Легия" согласовала с "Динамо" аренду центрального защитника Артема Шабанова, передает Sport.pl.

Сторонам осталось уладить последние детали 6-месячной аренды 28-летнего украинца. "Легия" сохранит право на выкуп игрока сборной Украины.

В нынешнем сезоне воспитанник академии киевского "Динамо" сыграл в двух матчах за клуб во всех турнирах. Часть сезона он пропустил из-за перенесенной коронавирусной инфекции.

"Легия" занимает второе место в таблице Экстракласса и отстает от "Погони" на два очка.

"Динамо" накануне сыграло свой последний контрольный матч на турецком сборе и уже вернулось в Киев .

Восстановит первенство вице-чемпион матчем против "Олимпика" в субботу, 13 февраля.