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2021-02-09
"Легия" согласовала с "Динамо" аренду защитника
Шабанов в полгода может переехать в Польшу.
Артем Шабанов
Фото: olimpik.com.ua
Варшавская "Легия" согласовала с "Динамо" аренду центрального защитника Артема Шабанова, передает Sport.pl.
Сторонам осталось уладить последние детали 6-месячной аренды 28-летнего украинца. "Легия" сохранит право на выкуп игрока сборной Украины.
В нынешнем сезоне воспитанник академии киевского "Динамо" сыграл в двух матчах за клуб во всех турнирах. Часть сезона он пропустил из-за перенесенной коронавирусной инфекции.
"Легия" занимает второе место в таблице Экстракласса и отстает от "Погони" на два очка.
"Динамо" накануне сыграло свой последний контрольный матч на турецком сборе и уже вернулось в Киев.
Восстановит первенство вице-чемпион матчем против "Олимпика" в субботу, 13 февраля.