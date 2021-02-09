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2021-02-09
Свитолина победой стартовала на Australian Open
Элина обыграла Боузкову.
Еліна Світоліна
Фото: EPА/UPG
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) с нелегкой победы стартовала на Открытом чемпионате Австралии.
В матче первого круга украинка в двух сетах обыграла чешку Марию Боузкову (№50 WTA) - 6:3, 7:6 (7-5).
Встреча длилась 2 часа 1 минуту.
В следующем раунде Свитолиной предстоит сыграть против американки Кори Гауфф (№48 WTA). Поединок состоится завтра.
Добавим, что Элина осталась единственной представительницей Украины в одиночном разряде на первом в сезоне мейджоре.