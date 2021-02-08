Матчи Лиги Чемпионов "Атлетико"-"Челси" и "Лейпциг"-"Ливерпуль" пройдут на нейтральных полях
Всему виной карантинные ограничения.
Два матча 1/8 финала Лиги Чемпионов пройдут на нейтральных полях.
УЕФА подтвердил, что первый матч плей-офф ЛЧ "Лейпциг" - "Ливерпуль" состоится в Будапеште.
? УЕФА подтверждает, что первый матч 1/8 финала— УЕФА (@UEFAcom_ru)
#ЛигаЧемпионов"Лейпциг" - "Ливерпуль" состоится в Будапеште. Дата и время не изменились. February 7, 2021
Правительство Германии не дало специального разрешения для проведения этого матча. В Германии до 17 февраля ввели запрет на въезд всем, кто прибывает из стран с мутированным штаммом коронавируса.
Матч РБ "Лейпциг" - "Ливерпуль" должен состояться 16 февраля.
Кроме того, по информации Gazeta Sportulor, матч между "Атлетико" и "Челси" пройдет в Бухаресте.
Лондонцы не смогут въехать в Испанию из-за нового штамма коронавируса. Власти страны запретили въезд в страну жителей Великобритании.
Матч состоится 23 февраля.