Матчи Лиги Чемпионов "Атлетико"-"Челси" и "Лейпциг"-"Ливерпуль" пройдут на нейтральных полях

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Два матча 1/8 финала Лиги Чемпионов пройдут на нейтральных полях.

УЕФА подтвердил, что первый матч плей-офф ЛЧ "Лейпциг" - "Ливерпуль" состоится в Будапеште.

? УЕФА подтверждает, что первый матч 1/8 финала #ЛигаЧемпионов "Лейпциг" - "Ливерпуль" состоится в Будапеште. Дата и время не изменились. — УЕФА (@UEFAcom_ru) February 7, 2021

Правительство Германии не дало специального разрешения для проведения этого матча. В Германии до 17 февраля ввели запрет на въезд всем, кто прибывает из стран с мутированным штаммом коронавируса.

Матч РБ "Лейпциг" - "Ливерпуль" должен состояться 16 февраля.

Кроме того, по информации Gazeta Sportulor, матч между "Атлетико" и "Челси" пройдет в Бухаресте.

Лондонцы не смогут въехать в Испанию из-за нового штамма коронавируса. Власти страны запретили въезд в страну жителей Великобритании.

Матч состоится 23 февраля.