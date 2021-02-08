В Формуле-1 составили топ-13 досадных антирекордов в истории

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Пресс-служба Формулы-1 составила список из 13 досадных антирекордов в истории "Королевских гонок".

Топ-13 досадных антирекордов в истории Формулы-1:

Единственный пилот, не набравший очков в сезоне, когда его напарник выиграл чемпионат: Дэйв Уокер - 1972. Наибольшее количество стартов без финиша в очках: Лука Бадоер - 50. Самая короткая дистанция, пройденная за карьеру в Ф-1: Эрнест Лоф - два метра. Единственный пилот, которого дисквалифицировали за слишком медленную езду: Эл Пиз. Больше подиумов без побед Ник Хайдфельд - 13. Наибольшее число побед без титула: Стирлинг Мосс - 16. Наибольшее число поулов без единого круга лидирования: Тео Фаби - 3. Единственный пилот с DNQ, DNF и DSQ: Ханс Хайер. Больше всего кругов лидирования без единой победы Крис Эймон - 183. Наибольшее число Гран-При без подиума: Нико Хюлькенберг - 179. Наибольшее число Гран-При для команды без победы: "Эрроуз"/"Футуорк" - 382. Наибольшее число попыток пройти квалификацию без старта в гонке: Клаудио Ланджес - 14. Наибольшее число стартов без побед: Андреа де Чезарис - 208.